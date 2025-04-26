Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Operasyon: 1,7 Milyar Lira Varlık Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Operasyon: 1,7 Milyar Lira Varlık Ele Geçirildi

Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Operasyon: 1,7 Milyar Lira Varlık Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, sahte vekaletname yöntemi ile dolandırıcılık yapan suç örgütüne ait 1,7 milyar lira değerinde varlık ele geçirildi. 73 kişiyi dolandırdığı tespit edilen örgütü etkisiz hale getirmek için 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 38 şüpheli tutuklandı.

26.04.2025 22:33  Güncelleme: 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli 8 ilde gerçekleştirilen ve 73 kişiyi "sahte vekaletname" yöntemiyle yaklaşık 1,7 milyar lira dolandırdıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. Örgüt tarafından kullanılan bilgisayar korsanının (hacker) Didim Belediyesi'nde çalışan bilgi işlem memurunun aktardığı bilgilerle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Didim ilçesi merkezli 8 ilde nitelikli dolandırıcılık kapsamında gerçekleştirilen 'sahte vekalet' operasyonu ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın, Muğla, İzmir, Ankara, Kırşehir, İstanbul, Ordu, Çanakkale, Trabzon ve Kayseri'de yapılan ve 38 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yöntemi ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 8 ay önce kendisinin haberi olmadan ev ve arsasının satışının yapıldığını öne süren bir mağdurun şikayeti sonucu jandarma ekipleri harekete geçti. Başvuru üzerine özel ekip kuran jandarma, 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, örgütlü olarak hareket eden şüphelilerin dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı. Elebaşılığını M.F.T.'nin yaptığı belirtilen örgütün, Didim'de ev veya arsası olan fakat şehir dışı ya da yurt dışında yaşayan kişilere ulaşıp, taşınmazları izinsiz olarak sahte vekaletname belgeleri ile rızaları dışında başka şahıslara piyasa değerinin altında devir işlemleri yapmak suretiyle işlem yaptığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin, ikna edemediği kişilerin mallarını ise yaptıkları sahte vekaletname ile sattıkları öğrenildi.

İlk satış örgüt üyesine yapılmış

Satış işleminin önce örgüt üyelerinden birine yapıldığı, daha sonra bu örgüt üyesinin de aldığı taşınmazı gerçek bir alıcıya sattığı, böylece gerçek alıcının ileride şikayet oluşabilecek konuya dahil olmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Hacker ile bilgi işlem çalışanı bilgileri toplamış

Örgütün bilgi ağındaki kilit iki kişiden birinin Ankara'dan getirilen bir bilgisayar korsanı (hacker) olduğu diğerinin ise Didim Belediyesi'nde çalışan bilgi işlem memuru olduğu tespit edildi. Hackerin, mağdurların kişisel bilgilerini yasal olmayan yollardan ele geçirdiği, bilgi işlem memurunun ise söz konusu mağdurların tapu bilgilerinin akışını sağladığı ortaya çıkartıldı. Öte yandan şüphelilerin Didim'de irtibat merkezi görünümlü ofis kurduğu, böylece kendilerini yasal bir oluşum gibi gösterdikleri belirtildi.

47 adrese eş zamanlı opersayon

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 47 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli şahıs gözaltına alındı. 4 şüpheli şahsın firari olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Göz altına alınan 39 şüpheliden 36'sı tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında 2 şüpheli daha ara yakalamalarla tutuklanırken, olayda tutuklu sayısı ise 38'e yükseldi.

Sahte pasaport mührü kullanmışlar

Sahte vekalet yöntemiyle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sattığı tespit edilen şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu. Ayrıca çağrı merkezi gibi kullanılan 2 daireden de 17 bilgisayar, 41 cep telefonu, 20 taşınmaza ait alım satım sözleşmesi, 38 vekaletname, 49 tapu, 3 milyon lira değerinde 9 çek, yabancı ülkeye ait pasaport mührü, yabancı ülkelere ait 4 noter kaşesi, 4 sahte pasaport, 4 noter makbuzu ele geçirildi.

Örgütün 1,7 milyarlık mal varlığı ortaya çıktı

MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilere ait 476 banka hesabına, 10 şüpheliye ait 70 taşınmaz mal varlığına ve 7 şüpheliye ait 16 adet araca tedbir kararı konulduğu öğrenilirken, örgütün el konulan mal varlıklarının değerinin 1 milyar 762 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi. - AYDIN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Operasyon, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Didim, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Operasyon: 1,7 Milyar Lira Varlık Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe 111 yıllık Türk kulübüne büyük darbe
Ekrem İmamoğlu’nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı Bavullarla birlikte ayrıldı Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki en net görüntüleri ortaya çıktı! Bavullarla birlikte ayrıldı
Sazlıdere Barajı Açıklaması Sazlıdere Barajı Açıklaması
Trump, Netanyahu’yla arasında geçen ’Gazze’ diyaloğunu anlattı Trump, Netanyahu'yla arasında geçen 'Gazze' diyaloğunu anlattı
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Üniversite öğrencilerinin Ankara’daki yürüyüşüne polis müdahale etti 30 kişi gözaltına alındı Üniversite öğrencilerinin Ankara'daki yürüyüşüne polis müdahale etti! 30 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı Tekirdağ'da doğalgaz arama kuyusunda gaz kaçağı
Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu Sokakta başından vurulmuş halde kadın cesedi bulundu
Ankara’da hareketli dakikalar Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi Ankara'da hareketli dakikalar! Polis yere düştü, Mahmut Tanal özür diledi
Konya’da korkutan deprem Konya'da korkutan deprem
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var

21:43
İran’da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 8 ölü, 750 yaralı
21:25
Dünya liderleri Papa’nın cenazesinde buluştu Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu! Gündemde Rusya-Ukrayna barışı var
20:53
Yok böyle maç Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 5 dakikada devirdi
Yok böyle maç! Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 5 dakikada devirdi
19:30
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB’den dikkat çeken savunma
İmamoğlu için alınan bantlı önleme İBB'den dikkat çeken savunma
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
09:24
İspanya’da El Clasico öncesi kriz Real Madrid antrenmana çıkmadı
İspanya'da El Clasico öncesi kriz! Real Madrid antrenmana çıkmadı
09:15
İBB’ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler Murat Ongun’un eşi de gözaltında
İBB'ye yönelik 2. operasyonda dikkat çeken isimler! Murat Ongun'un eşi de gözaltında
09:13
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
Cübbeli Ahmet Hoca: Depremde cünüp ölmek caizdir
09:10
Arda Güler, La Liga’da haftanın 11’ine seçildi
Arda Güler, La Liga'da haftanın 11'ine seçildi
09:05
Depremde fiyatları uçurmuşlardı Çadır fırsatçıları şimdi yandı
Depremde fiyatları uçurmuşlardı! Çadır fırsatçıları şimdi yandı
08:58
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti Eski isimler geri dönüyor
İki sezondur yayınlanan fenomen dizinin final tarihi netleşti! Eski isimler geri dönüyor
08:37
Tesla Türkiye’de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
Tesla Türkiye'de yeni modelini satışa çıkardı, dakikalar içinde tükendi
08:20
Seda Sayan’ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
Seda Sayan'ın mal varlığını duyan şaşkına dönüyor
07:51
Ciro Immobile’den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
Ciro Immobile'den Fenerbahçelileri kızdıracak sözler
07:43
İBB’ye yönelik yeni operasyon 47 gözaltı kararı var
İBB'ye yönelik yeni operasyon! 47 gözaltı kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 23:09:08. #7.12#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık Şebekesine Büyük Operasyon: 1,7 Milyar Lira Varlık Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.