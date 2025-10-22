Dublin'de Göçmen Karşıtı Protesto: Şiddet ve Gözaltılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Dublin'de Göçmen Karşıtı Protesto: Şiddet ve Gözaltılar

Dublin\'de Göçmen Karşıtı Protesto: Şiddet ve Gözaltılar
22.10.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınan göçmenin ardından Dublin'de göçmen karşıtı protestolar başladı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de binlerce kişi dün bir sığınmacının küçük bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından göçmen karşıtı protesto düzenledi. Göstericilerin, göçmen karşıtı sloganların yazıldığı pankartlar ve İrlanda bayrakları taşıdığı eylem kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.

Yaklaşık iki buçuk saat süren protestolarda göstericiler göçmenlerin kaldığı Uluslararası Sığınma Başvuru Sahipleri (IPAS) konaklama merkezi yakınındaki polise tuğla, cam şişe ve havai fişek fırlattı. Göstericilerin güvenlik barikatlarını yıktığı ve bir polis aracını da ateşe verdiği olaylarda polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

300 POLİS SOKAĞA İNDİ

Yetkililer, yaklaşık bin kişinin katıldığı ve 300 polis memurunun görev aldığı olaylarda 6 kişinin gözaltına alındığını, 1 polis memurunun ise yaralandığı açıkladı.

Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

ADALET BAKANINDAN AÇIKLAMA VAR

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan açıklamasında, "Toplumumuza ihtilaf tohumları ekmek isteyenlerin suçu silah olarak kullanması beklenmedik bir şey değil. Bu kabul edilemez bir durum ve buna sert şekilde karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı. O'Callaghan, bölgedeki en üst düzey polis yetkilisine olaydaki sığınma başvurusunun yönetimine ilişkin ayrıntılı bir açıklama istediğini söyledi. Polis tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi

NE OLMUŞTU?

Gösterilere neden olan cinsel saldırı vakasında Afrika kökenli olduğu iddia edilen sığınmacı şüpheli, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ekim Pazartesi günü Blanchardstown Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmıştı.

İrlanda ana muhalefet partisi Sinn Fein'in Başkanı Mary Lou McDonald da dün yaptığı açıklamada, olaydaki şüpheli hakkında geçtiğimiz Mart ayından bu yana sınır dışı etme kararı çıkarıldığına ilişkin raporlar bulunduğunun altını çizmişti.

Başkent Dublin'de 2 yıl önce 3 genç çocuğun bıçaklanmasının ardından göçmen karşıtı protestolar patlak vermişti. İrlanda'nın aşırı sağcı üyesi bulunmadığı düşünülen parlamentosuyla Avrupa'da özel bir konuma sahip olduğu düşünülse de, son yıllarda ülke genelinde göçmen karşıtı uygulamaların talep edildiği gösterilerde yoğun bir artış görülüyor.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, dublin, Hukuk, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dublin'de Göçmen Karşıtı Protesto: Şiddet ve Gözaltılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“M3“ suç örgütüne operasyon 40 şüpheli gözaltında "M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında
Genç katibin şüpheli ölümü Parkta cansız bedeni bulundu Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Okan Buruk’a büyük müjde Özel madde devreye girdi Okan Buruk'a büyük müjde! Özel madde devreye girdi
Hindistan’da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye’ye geliyor Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

13:26
Fena linç yemişti Icardi’nin son hali herkesi şaşırttı
Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı
12:53
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir
12:51
Kıvanç Tatlıtuğ’un kardeşi cezaevinde mi Şok iddia gündemi sarstı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı
11:50
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
11:35
İsrail TV’sinde Türkiye’ye açık tehdit: Türk askeri Gazze’ye girerse...
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
11:30
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı Yere yatırıp elektroşok uyguladı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 13:33:12. #7.13#
SON DAKİKA: Dublin'de Göçmen Karşıtı Protesto: Şiddet ve Gözaltılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.