Evi 6\'ncı kez yanarak kullanılamaz hale geldi

Düzce'de daha önce evi belirlenemeyen bir sebeple 5 kez yanan adama ait ev, gece yarısı tekrar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay gece saatlerinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeşiltepe köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce evi farklı farklı noktalardan 5 kez yanan Kadir Kıyak'ın evinde 6'ncı yangın çıktı. Bu sefer ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangınların neden çıktığı ile ilgili resmi bir belgenin verilemediğini ve neden çıktığını bilmediklerini belirtti.

"KALACAK YERİM YOK"

Yangınların neden çıktığını bilmediğini ve kalacak yerinin olmadığını belirten ev sahibi Kadir Kıyak, "Durum aynen görüldüğü gibi. Ben bu eve 2014'de girdim. 2020 yılında ev tamamen yandı. Aradan geçen 5 yıldan sonra geçtiğimiz ayın 20'sinde ev tekrar yanmaya başladı. Bu vakte kadar bu evde sürekli yangın çıkıyor.

Bazalar, gardırop, duvarlar hep tutuşuyor. Bu sefer tuvalette bulunan dolaptan tutuştu. Bu evde 6 defa yangın çıktı. Şu anda kalacak bir yerimde yok. Evde olan tüm tesisatlar incelendi. Herhangi bir şey çıkmadı. Bu evde çıkan yangınlarla ilgili kimisi gaz diyor, kimisi define diyor, kimisi yatır var diyor. Bazıları üç harfli diyor. Bu şekilde söylentiler var. Kesinlikle düşmanım olsa bile bu şekilde davranmaz" ifadelerini kullandı.

"NEDEN YANDI BİLMİYORUZ"

Gece yangını duyup yardıma koşan köylü Sabri Kıyak, "Haber geldi hemen buraya geldik. Geldiğimizde yangın üst kısımlara ulaşmamıştı. Yangının üst kata ulaşması bir dakika sürmedi. Çok hızlı bir şekilde yayıldı. İtfaiye ekipleri geldi hemen müdahale ettiler önce içerden ardından dışardan söndürme çalışması yaptılar. İçeriyi söndürmelerine rağmen tekrardan yandı. Girdiler içerde tekrar söndürme çalışması yaptılar.

1 buçuk saat kadar söndürme çalışması yaptılar ve komple yandı. Banyodan yangın çıkıyor bu sefer. Elektrikle alakalı bir şeyde çıkmadı. Gelen yetkili arkadaşlarda aynı kontrolleri yaptılar. Resmiyette nasıl kayda geçecek bizde bilmiyoruz" şeklinde konuştu. Evli ve 3 çocuk babası olan 52 yaşındaki Kadir Kıyak'ın kalacak yerinin olmadığı ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.