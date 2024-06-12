Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, su altı arama cihazı ile kayıp çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12.06.2024 15:20
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Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehrine girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşları ile birlikte Murat Nehri'ne giden B.S. (14) serinlemek için suya girdi. B.S., bir süre sonra suya kapılarak kayboldu. İddiaya göre, boğulma tehlikesi geçiren diğer arkadaşları, korktukları için sudan çıkıp evlerine geçerek kimseye durumdan bahsetmedi. Ailesinin uzun süre haber alamamasının üzerine arkadaşlarının yanına gitmesi sonucu B.S.'nin suda kaybolduğu öğrenildi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, güvenlik güçleri ve AFAD, UMKE, Kızılay ve TAMGAKUT ekipleri sevk edildi.

Elazığ, Diyarbakır, Batman, Sivas, Bitlis ve Erzurum'dan ekplerin sevk edildiği bölgede B.S., su altı arama cihazı olan ROV makinesi ile aranıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Murat Nehri, Elazığ, Palu, İnsan Hakları, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kaybolan 14 yaşındaki çocuğun arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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