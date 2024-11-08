Elazığ depremi sonrası Naci Görür\'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı

3.Sayfa

Eşinin arkasında duran Narin\'in babası, kardeşiyle ilgili soruyu ise böyle geçiştirdi

AFAD, Elazığ merkezde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 17.04'te gerçekleşirken derinliği ise 16.22 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1, derinliği ise 5.0 kilometre olarak ölçtü. Meydana gelen deprem Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Batman'da da hissedildi.

NACİ GÖRÜR 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ HATIRLATTI

Elazığ'daki korkutan depremin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi. Görür, depreme ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı deeğerlendirmede, "Elazığ/Şehsuvar'da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya'dan Karlıova- Göynük'e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" ifadelerine yer verdi.