Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı

Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı
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18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı Elazığ’da 18 yıl önce kayıp ilanı verilen fakat polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen Ruhi Canpolat davası 2022 yılında karara bağlanmış ve 2 kişi tutuklanmıştı. İstinaf, Azime'nin cezasını artırarak iki defa ağırlaştırılmış hapis cezasına çevrilirken, Azime'nin yeni kocası Temur'a ise ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Temur da bu kapsamda tutuklandı.

Elazığ'da 18 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Elazığ Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Ruhi Canbolat'ın eşi ve yasak aşk yaşadığı kişinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Dosyanın Elazığ polisi tarafından yeniden ele alınıp sır perdesinin aydınlatılması üzerine Canbolat'ın cesedinin motosiklet sepetinde bir köye taşınıp tarlaya gömüldüğü anlaşıldı. 

Gömülü yerden çıkarılan kemikler maktule ait çıkarken Canbolat'ın eşi Azime Ş., onun yasak aşkı (şimdiki kocası) Temur Ş. ve yasak aşkının ağabeyi Cevdet Ş. tutuklanmış, yargılama sonucunda Cevdet Ş. ve Azime Ş. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken bir diğer şüpheli Temur Ş. ise serbest bırakılmıştı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

21 Mayıs 2003'te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunulmuş fakat şahsın uzun süre bulunamaması üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021'de yeniden açmıştı. 

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2'si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021'de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. 

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat'ın (38) öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması görülmüştü. 

2 KİŞİ CEZA ELMIŞTI

Şüphelilerden Cevdet Ş. ve Azime Ş. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken bir diğer şüpheli Temur Ş. ise serbest bırakılmıştı. Avukat Aziz Dinç tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine dava için başvurularak dosyanın yeniden incelenmesi talep edildi. 

BERAAT EDENE DE CEZA VERİLDİ

Bölge Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmelerde Temur'un suçu işlediğini sabit kılındı. Beraat kararı verilen Temur Ş., 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezasına, daha önceki davada ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Azime'ye ise 2 defa ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Tutuklu sanık Cevdet Ş.'nin ise 'tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası sabit kaldı.

"CİNAYETİ AĞABEYİNİN İŞLEDİĞİNİ SAVUNMUŞTU"

Azime'nin yeni eşi Temur Ş., "Benim Ruhi'yle oturup sohbet etmişliğim dahi yoktur. Hasan'ın Cevdet'le görüşmesini istedim. Çünkü Cevdet bana bir şey anlatmazdı. Hasan S.'yi Cevdet'in yanına göndermemin sebebi budur. O dönemlerde ne ben, Azime ve ailesini, ne de onlar beni ve ailemi tanıyordu. Cinayeti Cevdet işlemiştir. Çünkü 7/24 Ruhi'nin yanında olan Cevdet'tir. Kardeşim görüşüme geldiğinde bana, 'sen Azime ile evlisin suçu üstlen, Cevdet dışarı çıksın' imasında bulundu. Benim bu olayla bir ilgim yoktur" savunmasını yapmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Elazığ’da 18 yıllık kan donduran cinayette, yeni koca da tutuklandı - Son Dakika

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