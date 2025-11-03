2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası - Son Dakika
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

03.11.2025 08:08
03.11.2025 08:08
Zonguldak'ta psikolojik sorunları sebebiyle emekliye ayrılan eski polis memuru, kahvehanedeki 2 kişiyi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Emekli polis maktulleri fuhuş çetesi kurduklarını düşündüğü için vurduğunu söylerken, baskın sonrası "Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Kasım Özcan (59) ve Aydın Özbakış'ı (37) kahvehanede av tüfeğiyle öldüren Okan Özcan'ın (42) ifadesinde, maktulleri fuhuş çetesi kurduklarını düşündüğü için vurduğunu söylediği belirtildi. Psikolojik sorunları nedeniyle 2 yıl önce emekli edilen polis memuru Özcan'ın olayda kullandığı av tüfeğini ise aynı gün internetten 10 bin liraya satın aldığı tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde meydana geldi. Av tüfeği ile kahvehaneye giren Okan Özcan, içeride oturanların üzerine rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar akrabası ve kahvehane sahibi Kasım Özcan, Aydın Özbakış, Gökhan G. (39) ve Hüseyin G.'ye (67) isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan Okan Özcan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kasım Özcan ve Aydın Özbakış müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının ise hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Firari Okan Özcan daha sonra Çaycuma Adliye'sine gidip tanıdığı bir polise teslim oldu. Okan Özcan jandarmaya teslim edilirken, olayda kullanılan av tüfeğine de el konuldu. Okan Özcan'ın yaklaşık 2 yıl önce psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği öğrenildi.

FUHUŞ ÇETESİ İDDİASI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Okan Özcan, Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Okan Özcan'ın ifadesinde öldürdüğü 2 kişinin fuhuş çetesi kurduğunu öne sürdüğü bu yüzden vurduğunu söylediği belirtildi. Cinayet şüphelisi Okan Özcan'ın olayda kullandığı av tüfeğini aynı gün internetten 10 bin lira karşılığında satın aldığı tespit edildi.

BASKINDAN SONRA PAYLAŞIM YAPMIŞ

Sosyal medya hesabından kahvehane baskınından sonra paylaşım yapan Okan Özcan'ın "Fuhuş çetesi kurmuşlar, milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar. MİT'e de yazdım" yazdığı ortaya çıktı. Ayrıca Okan Özcan'ın annesi ile olaydan önce yaptığı konuşmayı gizlice kaydettiği görüntüleri de paylaştığı görüldü.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KAHVENİN ÖNÜNDE HELALLİK ALINDI

Öldürülen 2 kişinin cenazeleri otopsi işleminin ardından Coburlar köyüne getirildi. Kasım Özcan için olayın olduğu kahvehaneyle aynı binadaki evinin önünde helallik alındı. Özbakış ve Özcan'ın yakınları tabutların başında gözyaşı döktü. Köy camisinde kılınan cenaze namazları sonrası Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, toprağa verildi.

Kaynak: DHA

