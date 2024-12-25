Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Sanayi Sitesi Bölgesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Bir esnaf durumundan şüphelendiği otomobile bakınca gördükleri karşısında şoke oldu.
Otomobilin içerisinde birinin hareketsiz şekilde yattığını gören esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde araçtaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri yaptığı incelemelerde ölen kişinin Mehmet Güreşçi (45) olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Güreşçi'nin cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Güreşçi'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belirlenecek.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ereğli'de Otomobil İçinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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