Esenyurt\'ta eğlence mekanında alkol alan adam hayatını kaybetti

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İstanbul Esenyurt'ta 33 yaşındaki adam iddiaya göre, bir mekanda arkadaşlarıyla beraber içtiği alkol sonrasında görme yetisini kaybederek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşletme belediye tarafından mühürlenirken hayatını kaybeden adamın gözü yaşlı annesi konuyla ilgili şikayetçi olurken davanın sonuna kadar takipçisi olacağını ifade etti.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan Can (33) iki arkadaşıyla birlikte bir mekanda alkollü içki tükettikten sonra eve geldi. Ardından evde fenalaşan Hasan Can'ı işten gelen annesi uyandırdı. Annesi Özgül Can'a gözlerinin görmediğini söyleyen Can'ın abisi de bir süre sonra eve geldi. İhbar üzerine eve gelen 112 ekipleri alkol zehirlenmesinden şüphelenerek genç adamı Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan Can daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanesine sevk edildi. Sevk edildiği hastanede durumu ağır olan Hasan Can hayatını kaybetti.

Arkadaşı da fenalaştı

Hasan Can'ın hayatını kaybetmesinden sonra olayı derinlemesine inceleyen Can ailesi, Hasan Can'ın arkadaşı M.C'nin de aynı mekanda aynı gece alkol aldıktan sonra fenalaştığını öğrendi. Durum aile tarafından Esenyurt Polis Merkezine bildirildi. Alkolün içildiği mekanla ilgili şikayette bulundu. Hasan Can ve arkadaşlarının mekanda bir şişe içki içtikten sonra mekan tarafından 2 bardakta nereden doldurulduğu bilinmeyen bir alkolün ikram olarak verildiği bilgisine ulaşıldı.

İşletme mühürlendi

Yapılan ihbar üzerine Belediye Ekipleri tarafından işletme mühürlenirken işletme sahibi dahil 5 kişinin gözaltına alınarak ifadesi alındığı öğrenildi. Ayrıca işletmedeki alkollerden numuneler alındı. Öte yandan hayatını kaybeden Hasan Can'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

"Anne seni kara görüyorum"

Oğlunu kaldırmak için yanına gittiğini, bu esnada oğlunun kendisine 'Anne gözüm görmüyor' dediğini söyleyen gözü yaşlı anne Özgül Can, "Anne, 'Şu anda seni gözüm görmüyor. Seni kara görüyorum' dedi. Ben de çok uyuyorsun ondandır kalk elini yüzünü yıka dedim. Ben önden çıktım o da arkamdan gelip koltuğun üzerine oturdu. Oturduğunda nefes nefese kalmıştı. Göğsü inip kalkıyordu. 'Hasan sen ne yapıyorsun' dedim. Ne oldu böyle dedim. Bana ' Anne bir ağabeyimi ara' dedi. Telefonu çevirdim, 'Recep gel Hasan seni çağırıyor' dedim ve telefonu Hasan'a verdim. Hasan'da abisine, 'buraya gelir misin abi beni doktora götür' dedi. Abisi geldi Hasan'ın nabzına bakıp kolunu ovaladı. Bir kolunu da ben ovaladım. Abisi bir yandan da 112'yi aradı. Ben bir yandan Hasan'ın sırtını ovaladım o esnada Hasan çok terledi ben de terini sildim. Bir yandan da ağlıyordum. 'Hasan kurban olayım ne oldu sana' dedim. O anda 112 ekipleri geldi" dedi.

"Benim canım yandı ama başkalarının canı yanmasın"

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuğunu bir daha göremediğini söyleyen Anne Özgül Can, "112 ekipleri kanına, şekerine, tansiyonuna ve nabzına baktılar. Erkek bir hemşire, ' Şu an senin her şeyin normal' dedi. Bende, 'O zaman bu çocuğun neden göğsü inip kalkıyor? Neden bu kadar terliyor?' dedim. Sonra kadın bir hemşire geri döndü ve ' Tütün içtin mi?' dedi. Hasan ona cevap vermedi. Alkol var mı diye sorunca kadın hemşire, 'Tamam' dedi. Biz şimdi gideceğiz ama tekrar çağırmak zorunda kalabilirsiniz dediler ve çocuğumu alıp götürdüler. O gidişten sonra bir daha çocuğumu göremedim. Mekanda alkol aldıklarını hastaneye gittikten sonra öğrendim. Mekan sahibinden de davacıyım. Onun arkadaşı İzzet'ten de bana her şeyi anlatmazsa davacıyım. Bir insan hayatı bu kadar mı ucuz? Bir çocuk bu kadar büyütülüp bu kadar çabuk mu tüketilir? Ben böyle olsun istemiyorum. Bunun üzerine gidip takip etsinler. Benim canım yandı ama başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

"Buradan bütün gençler öğrensin kana karıştıktan sonra geri dönüşü yok"

Hasan Can'ın o akşam gittiği mekanda içtiği alkolden zehirlendiğini ifade eden ikiz kardeşi Hüseyin Can, "Arkadaşlarıyla beraber Koza Mahallesi'nde gittiği ve orada içtiği alkolden dolayı zehirlenmiş. Metil alkol, metanolün toksik etkisi buradan bütün gençler öğrensin kana karıştıktan sonra geri dönüşü çok zor. Beyindeki, vücuttaki tüm sinirleri öldürüyor. Benim kardeşim içtiği alkol sonucunda zehirleniyor. Hastane raporlarında da mevcut o mekanda alkol aldıktan sonra başka iç bir mekanda alkol içmemiş. O mekandan sonra başka bir yerde alkol almış olsaydı normal bir alkol olacaktı zaten ve hayatını kurtaracaktı. Bildiğimiz kadarıyla Sinan adında bir şahsa para ödemesini IBAN'ına yapmışlar ama mekanla ilgili başka bir bilgimiz yok. Mekanın belediye tarafından kapatıldığını öğrendik. Savcılık bütün delilleri toplamış. Mekandaki tüm şişelerin fotoğrafları çekilmiş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL