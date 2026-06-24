Sabaha karşı kanlı pusu! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabaha karşı kanlı pusu! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı

24.06.2026 10:31  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi. Evinden çıkıp aracına binmek üzere olan Şehmus Mert Korkmaz, kendisine pusu kuran 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesleri üzerine kucağında bebeğiyle sokağa fırlayan acılı eş sinir krizi geçirirken, polis kaçan katil zanlılarını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, sabaha karşı işlenen korkunç bir cinayetle sarsıldı. Evinden çıkarak  genç bir adam, sokağında kendisini bekleyen silahlı saldırganların hedefi oldu.

SABAHA KARŞI KANLI PUSU

Edinilen bilgilere göre, kan donduran olay sabah 05.00 sıralarında Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde evinden dışarı çıkan Şehmus Mert Korkmaz, sokağında iki kişinin pusuda beklediğinden habersizdi.

Sabaha karşı kanlı pusu! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı

ARACINA BİNERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Şehmus Mert Korkmaz, tam aracına binmek üzere hamle yaptığı esnada kendisini bekleyen 2 saldırgan bir anda ortaya çıktı. Gözü dönmüş şahıslar, ellerindeki silahları peş peşe ateşledi. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden genç adam, kanlar içinde yere yığıldı. Gerçekleştirdikleri kanlı pusunun ardından silahlı saldırganlar koşarak olay yerinden uzaklaştı.

EŞİ KUCAĞINDA BEBEĞİYLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sabahın sessizliğini bozan peş peşe silah seslerini duyan mahalle sakinleri büyük bir panikle uyanarak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olayın en acı anları ise silah sesleri üzerine dışarı koşan Korkmaz'ın eşinin feryatlarıyla yaşandı. Kucağındaki bebeğiyle sokağa çıkan acılı eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Sabaha karşı kanlı pusu! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı

SALDIRGANLAR HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine kısa sürede kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Şehmus Mert Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri bölgede detaylı delil incelemesi yaptı. Emniyet güçleri, cinayeti işledikten sonra kayıplara karışan iki silahlı saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Mert Korkmaz, Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sabaha karşı kanlı pusu! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama Mansur Yavaş cephesinden ABP binasına asılan pankartla ilgili açıklama
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Eski emniyet mensubunun feci ölümü Eski emniyet mensubunun feci ölümü
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti

10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:34
Dünya Kupası’nın en çok konuşulan görüntüsü Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
Dünya Kupası'nın en çok konuşulan görüntüsü! Maç bitene kadar kıpırdamadan bekledi
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:11:24. #7.13#
SON DAKİKA: Sabaha karşı kanlı pusu! Eşi kucağında bebeğiyle sokağa fırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.