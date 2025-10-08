Eşini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Eşini Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

08.10.2025 14:24
Kocaeli'de, eşi Fadik Polat'ın intihar ettiği iddiasıyla tutuklanan R. Polat, çelişkili ifade verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi 1082/3 Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında 30 EYlül'de saat 14.00 sıralarında vahşet yaşandı.

KARNINDAN VURULAN GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Evden silah sesi duyan apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından vurulduğu belirlenen Fadik Polat (26), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Eşi R.P., polise verdiği ilk bilgide eşinin intihar ettiğini söyledi. Gözaltına alınan şüphelinin çelişkili beyanları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. R.P'nin emniyet ve savcılıkta farklı beyanlarda bulunduğu, bir ifadesinde olay anında evde olduğunu, diğerinde ise dışarıda olduğunu söylediği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca geçmişte eşine birkaç kez şiddet uyguladığını da itiraf ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P, "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

