Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu

Adana'nın Seyhan ilçesinde öğretmen İnci K., daha önce Şırnak'taki bir okulda birlikte çalıştığı eski sevgilisinin görev yaptığı 2000 Evler Mahallesi'ndeki okulun önüne geldi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN OLUMSUZ YANIT ALINCA TABANCAYI GÖĞSÜNE DAYADI

Ancak ismi öğrenilemeyen eski sevgilisi, İnci K. ile görüşmek istemedi. Olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği tabancayla okulun yakınındaki parka giden 35 yaşındaki İnci K., göğsüne dayadığı tabancayla intihar etmek istediğini söyledi.

İKNA ÇABALARI FAYDA ETMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnci K., polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına olumsuz karşılık verdi. Polisin çabalarının devam ettiği sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Genç öğretmen, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnci K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.