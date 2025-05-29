Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu - Son Dakika
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Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu

Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu
29.05.2025 22:16
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Adana'da eski sevgilisinin görevli olduğu okula giderek görüşme talebinde bulunan kadın öğretmen, olumsuz yanıt alınca parkta tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadının hayati tehlikesi bulunurken, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde öğretmen İnci K., daha önce Şırnak'taki bir okulda birlikte çalıştığı eski sevgilisinin görev yaptığı 2000 Evler Mahallesi'ndeki okulun önüne geldi.

Eski Sevgilisiyle Görüşemeyen Kadın Kendini Vurdu

ESKİ SEVGİLİSİNDEN OLUMSUZ YANIT ALINCA TABANCAYI GÖĞSÜNE DAYADI

Ancak ismi öğrenilemeyen eski sevgilisi, İnci K. ile görüşmek istemedi. Olumsuz yanıt alınca yanında getirdiği tabancayla okulun yakınındaki parka giden 35 yaşındaki İnci K., göğsüne dayadığı tabancayla intihar etmek istediğini söyledi.

Eski Sevgilisiyle Görüşemeyen Kadın Kendini Vurdu

İKNA ÇABALARI FAYDA ETMEDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnci K., polislerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabalarına olumsuz karşılık verdi. Polisin çabalarının devam ettiği sırada İnci K., göğsüne dayadığı tabancayı ateşledi.

Eski Sevgilisiyle Görüşemeyen Kadın Kendini Vurdu

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Genç öğretmen, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan İnci K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eski Sevgilisiyle Görüşemeyen Kadın Kendini Vurdu

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, olay anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 19191923:
    Ne bir erkek için ne de bir kadın için canına kıymaya ASLA değmez!!!Çok yazık…O anne-babaya bunu yaşatmaya hakkınız yok…Çok üzücü çok! 75 3 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Adamın neden ret ettiği belli oldu demek ki ileride bir sıkıntı olsa o silahla jendine vuran kişi karşo tarafa hayli hayli vurur 35 6 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    Film gibi… Yazık olmuş. 16 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    seni isteyeni sen hiç isteme. kısasa kısas hayatta hiç bir şey insan canından önemli değil. önce can sonra canan 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Okur:
    Hiç iyi bir yere gitmiyoruz milletçe .her gün bir cinayet hergün bir olay ..acil önlem alınması gerek. 2 0 Yanıtla
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