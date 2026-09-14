Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler - Son Dakika
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Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler

Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler
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Letonya devletinin çoğunluk hissesine sahip hava yolu şirketi airBaltic, ABD-İran savaşının tetiklediği yüksek yakıt maliyetleri ve artan borç yükü nedeniyle ABD'de Chapter 11 kapsamında iflas korumasına başvurdu. Uçuşların devam edeceğini açıklayan şirket, yeniden yapılandırma sürecindeki faaliyetlerini sürdürebilmek için 405 milyon dolarlık finansman sağladı.

Letonya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi airBaltic, artan maliyetler ve borç yükünün ardından kritik bir karar aldı. Şirket, New York'ta ABD İflas Yasası'nın Chapter 11 maddesi kapsamında gönüllü iflas koruması başvurusunda bulundu.

Başvuru, şirketin faaliyetlerini tamamen durdurduğu anlamına gelmiyor. Chapter 11 süreciyle airBaltic'in alacaklılardan korunarak mahkeme gözetiminde borçlarını ve mali yapısını yeniden düzenlemesi amaçlanıyor.

UÇUŞLAR DEVAM EDECEK

airBaltic, yolcuları yakından ilgilendiren açıklamasında uçuş operasyonlarının planlandığı şekilde devam edeceğini bildirdi. Şirket, yeniden yapılandırma sürecinde günlük faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli finansmanın da sağlandığını duyurdu.

Bu kapsamda airBaltic'e toplam 405 milyon dolarlık finansman taahhüdünde bulunuldu. Finansmanı sağlayan kuruluşlar arasında Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley ve Oaktree Capital Management bulunuyor.

SAVAŞ YAKIT MALİYETLERİNİ VURDU

Şirketi mali açıdan zorlayan en önemli gelişmelerden biri ABD ile İran arasındaki savaşın uçak yakıtı fiyatlarında yol açtığı sert yükseliş oldu. Yakıt fiyatlarının iki katına çıkması, havacılık sektörünü COVID-19 salgınından bu yana yaşanan en ağır mali krizlerden biriyle karşı karşıya bıraktı.

Özellikle borç yükü yüksek ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı kırılgan olan hava yolu şirketlerinin krizden daha ağır etkilenebileceği yönünde sektör temsilcilerinden peş peşe uyarılar gelmişti.

LETONYA HÜKÜMETİNDEN 30 MİLYON EUROLUK KREDİ ALMIŞTI

airBaltic'in mali sıkıntıları savaşla başlamadı. COVID-19 salgınının havacılık sektöründe bıraktığı ağır etkinin ardından şirketin bilançosundaki baskı devam etti.

Letonya hükümeti, airBaltic'e nisan ayında 30 milyon euroluk devlet kredisi sağlamıştı. Ancak sonraki aylarda uçak yakıtı maliyetlerinin hızla yükselmesi şirketin nakit durumunu daha da olumsuz etkiledi.

SAVAŞIN KRİZE SÜRÜKLEDİĞİ İKİNCİ HAVAYOLU

airBaltic'in başvurusu, savaşın havacılık sektöründeki etkisini gözler önüne seren ikinci büyük gelişme olarak kayıtlara geçti. ABD'li düşük maliyetli hava yolu şirketi Spirit Airlines, mayıs ayında ABD hükümetinin kurtarma planı için gerekli alacaklı desteğini sağlayamayarak çökmüştü.

Artan yakıt maliyetleri yalnızca bu iki şirketi etkilemiyor. Güneydoğu Asya'nın en büyük düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden AirAsia'nın da yüksek yakıt giderleri ve döviz kaynaklı kayıplar nedeniyle yeni sermaye arayışını sürdürdüğü belirtiliyor.

airBaltic'in Chapter 11 sürecinde borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmesi hedeflenirken, şirketin uçuş programında şimdilik herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Letonya, İran, Son Dakika

Son Dakika Savaş Savaş dev havayolunu şirketini fena vurdu! İflas bayrağını çektiler - Son Dakika

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