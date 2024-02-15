Eskişehir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kıskaç-6' operasyonu kapsamında, Eskişehir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan bir şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda 14 ilde toplamda 42 şüpheli gözaltına alındı.

15.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:09
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 14 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kıskaç-6' operasyonu çerçevesinde, Eskişehir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan 1 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Eskişehir'in de içinde bulunduğu 14 ilde eş zamanlı olarak 'Kıskaç-6' operasyonu düzenlendi. Eskişehir, Konya, Ardahan, Manisa, Kayseri, Bursa, Rize, Çanakkale, Şanlıurfa, Aksaray, Ankara, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen 42 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat ekiplerince, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Eskişehir'de özel sektörde çalışan ve 'Bylock' adlı programın kullanıcısı olduğu belirlenen H.A. isimli şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şahsın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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