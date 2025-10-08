Everest'te Fırtına: 200 Dağcı Tahliye Edildi - Son Dakika
Everest'te Fırtına: 200 Dağcı Tahliye Edildi

08.10.2025 13:43  Güncelleme: 14:54
Tibet'te kar fırtınası nedeniyle mahsur kalan 880 dağcıdan 200'ü başarılı bir şekilde tahliye edildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Gama Vadisi'nde kamp yapan 580 dağ yürüyüşçüsü ile onlara eşlik eden yaklaşık 300'den fazla yerel rehber ve destek ekibi, güvenli bölgelere ulaştı.

Everest'in doğusunda etkili olan kar fırtınasının Tibet- Çinghay Platosu'nda yolları kapanması nedeniyle bölgede gezi gruplarıyla dağ yürüyüşü yapan 1000'den fazla kişi mahsur kalmıştı.

Daha önce, arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki 350 kişiyi tahliye ettiği, mahsur kalan diğer grupların da güvenli bölgelere ulaştırılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmişti.

Öte yandan, dün, platonun güneydoğu ucunda yer alan Çinghay eyaletine bağlı Haybey Tibet Özerk İli'nde de Laohugou bölgesinde mahsur kalan 137 dağ yürüyüşçüsü kurtarılmıştı. Burada fırtınadan etkilenen bir yürüyüşçü, beden ısısının düşmesi ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Everest'in doğu yamaçlarında ortalama 5300 metre irtifada yer alan, yaklaşık 40 kilometrelik bir yürüyüşün ardında dağın doğu yüzünün görüldüğü bir manzara sunan Gama Vadisi, dağ yürüyüşleri için popüler bir rota olma özelliği taşıyor.

NEPAL TARAFINDA MAHSUR KALAN OLMADI

Dağın batı yüzüne bakan Nepal tarafında ise Everest Zirvesi'ne tırmanan dağcı ekiplerinin, hava tahmin uyarılarının zamanında yapılmasıyla, dağın üzerindeki ileri kamplardan 5 bin 300 metredeki ana kampa dönmüştü.

Bölgedeki dağ tırmanışlarından güncel bilgiler aktaran "Explorer's Web" internet sitesi, kar fırtınasının Everest tırmanış rotası üzerindeki Kumbu Vadisine büyük miktarda kar taşınmasına yol açtığını, ancak dağda mahsur kalan olmadığını bildirmişti.

Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Birliği (NNMGA), Everest'in doğusunda, Nepal sınırlarında yer alan 6 bin 476 metrelik Mera Dağı'nda yürüyüş yaparken fırtınaya yakalanan tırmanıcı grubundan Tejung Park adlı 46 yaşındaki Güney Kore vatandaşının hayatını kaybettiğini, bölgede en az bir kişinin daha kayıp olduğu duyurmuştu.

Kar fırtınası Nepal'in birçok bölgesini etkisi altına alırken başkent Katmandu dahil birçok yerde uçuşlar iptal edilmişti.

8 bin 848 metre irtifada dünyanın en yüksek zirvesinin bulunduğu Everest Dağı, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ile Nepal arasında yer alıyor. Dağın batı tarafı Nepal, doğu tarafı Çin sınırlarında kalıyor.

Kaynak: İHA

