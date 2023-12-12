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Eyüpsultan'da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Alibeyköy'de İETT otobüsünde yaşanan kavgada, şoförün polise saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da yaralandı. Gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.12.2023 - 12:21,
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Eyüpsultan'da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Alibeyköy'de kadın yolcuların sorusuna dalga geçer gibi cevap veren şoförle polis memuru arasında kavga çıkmıştı

Polisin uyarısına rağmen hakarete devam eden ve tartaklanan şoförün dışarıda polise saldırdığı ortaya çıktı

Gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL - Alibeyköy'de İETT otobüsüne binen kadın yolcuların "direkt mi gidiyorsun" sorusuna "yamuk gidiyorum ben" cevabını veren şoför ile kendisini uyaran polis memuru arasında çıkan kavganın detayları ortaya çıktı. Şoförün dışarıda polis memuruna saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay esnasında kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş da yaralanırken, gözaltına alınan şoför adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyüpsultan Alibeyköy semti Güzeltepe Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda Saadet A. ve Rumeysa A., duraktan 50G hat numaralı otobüse bindi. Yolcular kartlarını okuttuktan sonra koltuğa oturarak şoför Ayhan G.'ye, "direkt mi gidiyorsun" diye sordu. Şoför ise bu soruya "yamuk gidiyorum ben" diye cevap verdi.

Şoförden kadınlara "yamuk gidiyorum ben" cevabından kavga çıktı

Bu diyaloğa şahit olan ve olay esnasında izinli olduğu öğrenilen Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru A.Y. şoförü uyararak, "bu nasıl üslup, senin anan bacın yok mu?" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine şoför ile polis memuru arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşlar araya girdi. Ancak şoförün karşılık vermeye devam etmesi üzerine kavga çıktı. Kavgada şoför polis memuru tarafından tartaklandı.

Polisin gözü morardı, bir vatandaş da yaralandı

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı ancak şoför Ayhan G. otobüsten inen polis memuru A.Y.'nin peşinden koşarak saldırmaya başladı. Ayhan G. polisin yüzüne yumruk atarak gözünü morartırken, polisin dizi kırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan İbrahim Hamza Ç. de yaralandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Polis memurunun dizini kırıp gözünü morarttı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polis memuru A.Y. ve İbrahim Hamza Ç.'yi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun dizi kırılırken ve iş göremez raporu aldığı, diğer yaralı vatandaşın ise hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Şoför serbest kaldı

Olay yerine polis ekipleri ise Saadet A., Rümeysa A., İbrahim Hamza Ç. ve A.Y.'nın şikayetçi olması üzerine şoför Ayhan G.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan ve kendisini tartaklayan polis memurundan şikayetçi olduğu öğrenilen şoförü Ayhan G.'ye, "görevli memura mukavemet", "kişilerin huzur ve sükutunu bozma" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şoför adli kontrole şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Eyüpsultan\'da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İETT otobüsündeki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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