Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi kırmızı bülten haberini mezarı başında aldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi kırmızı bülten haberini mezarı başında aldı

Eyüpsultan\'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci\'nin ailesi kırmızı bülten haberini mezarı başında aldı

Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi, yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında çıkartılan kırmızı bülten haberini oğullarının mezarı başında gözyaşları içerisinde aldı. Baba Özer Aci, adaletin yerini bulmasını ve suçluların cezalandırılmasını istedi.

23.05.2024 15:44
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Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu hakkında çıkartılan kırmızı bülten haberini Aci ailesi oğullarına, mezarı başında gözyaşları içerisinde verdi. Baba Özer Aci, "Oğlumun mezarına gelerek bu müjdeyi kendisine verdim. Şimdi ülkeye eli kelepçeli gelecek. Bir suç ve ceza varsa çeksin. Anne de baba da yargılansın. Bunun örnek olması lazım" dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'nin karıştığı trafik kazası sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ve anne oğulun ABD'ye kaçmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde 7 Mart tarihinde anne ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti. Buna ilişkin hazırlanan formlar düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti. Taleplerin değerlendirilmesinin ardından şüpheli Tok ile oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

"Oğlumun mezarına gelerek bu müjdeyi kendisine verdi"

Kırmızı bülten kararının oğullarına söylediler

Kararın ardından sevinç gözyaşı döken Özer Aci ve eşi Pervin Aci, oğullarının Gümüşdere'deki mezarına koştu. Mezarı başında oğullarına, kırmızı bülten kararını veren Aci ailesi gözyaşı döktü. Mezar başında açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, "Bugün oğlumun hayattan koparılışının 84'üncü günü oldu. İlk hafta Adalet Bakanı kırmızı bültenle ilgili müracaat yapıldığını söylemişti. Biz de dört gözle bekliyorduk. Bugün kırmızı bülten çıktığının haberini aldık. Ben ilk kez 84 gün sonra sevindim ve sevinç gözyaşı döktüm. Şu an oğlumun mezarına gelerek bu müjdeyi kendisine verdim. Ben mücadeleme devam ediyorum. Bu mücadelede tek değilim. Basın mensupları, devlet büyüklerimiz yakından ilgileniyorlar. Ben defalarca Eylem Tok'a, 'Elin kelepçeli ülkene dönme. Gel adalete teslim ol. Ben verilecek karara saygı duyuyorsan sen de duy' dedim. Fakat şimdi ülkeye eli kelepçeli gelecek. Ne karar verilecekse saygı duysun. Bir suç ve ceza varsa çeksin. Anne de baba da yargılansın. Bunun örnek olması lazım. En büyük cezayı vereceğim. Bunun için de mücadelemi vereceğim" dedi.

"Tutuklandıklarında da müjdeyi oğluma vereceğim"

Anne Pervin Aci, "Oğlumu her yerde arıyorum ama burada aramak hiç içimden gelmiyor. Allah, kimseye böyle bir acı vermesin. Haberi almak beni öyle mutlu etti ki bana dünyaları verdi. O karanlık dünya bir anda aydınlık oldu. Daha sonra inşallah daha da aydınlığa kavuştururuz. Buraya gelerek oğluma müjdeyi vermek istedim. Onlar geldiğinde ve tutuklandıklarında da müjdeyi oğluma vereceğim. Bizim için 84 gündür tat, lezzet, yemek hiçbir şey yok. Eylem Tok ve oğlunun tutuklanması için yaşamaya devam edeceğim. Onun yanına bırakmayacağım" diye konuştu.

Olayın geçmişi

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de iddiaya göre yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C., saat 23.50 sıralarında 34 EEG 06 plakalı araçla seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpmış, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken orada bulunan diğer kişiler yaralanmıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden önce olay yerine gelen anne Eylem Tok, oğlu T.C.'yi olay yerinden kaçırmış, ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda anne ile oğlunun ertesi gün saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a çıkış yaptıkları tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ise aynı gün şüpheli Eylem Tok hakkında 'suçluyu kayırma' suçundan, şüpheli T.C. hakkında 'bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, kırmızı bülten çıkarılması da talep edilmişti. Soruşturma çerçevesinde daha sonra şüphelilerin ABD'ye kaçtıkları ortaya çıkmıştı ve iade talebinde bulunulduğu da öğrenilmişti. Ayrıca baba Bülent Cihantimur'a 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Eylem Tok, trafik, Baba, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi kırmızı bülten haberini mezarı başında aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi kırmızı bülten haberini mezarı başında aldı - Son Dakika
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