Fatih'te Silahla Vurulan Meleknur Özgener Davasında Savcılık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'te Silahla Vurulan Meleknur Özgener Davasında Savcılık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Etti

Fatih\'te Silahla Vurulan Meleknur Özgener Davasında Savcılık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Etti

Fatih'te yeni aldığı silahı göstererek 'vurayım mı seni' dediği sırada 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada mütalaa açıklandı. Savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

16.05.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te yeni aldığı silahı göstererek 'vurayım mı seni' dediği sırada 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın, hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada mütalaa açıklandı. Savunmasında, "Ben kimseyi öldürmedim, bu konuda vicdanım rahat" diyen sanığa Savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Fatih'te 1 Ocak 2024 te 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i yeni aldığı silahı gösterdiği ve 'vurayım mı seni' dediği sırada silahla vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık Ercan Şahin'in (32) yargılanmasına başlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ercan Şahin ve ölen Meleknur Özgener'in müşteki ailesi hazır bulundu. Duruşmaya tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

"Böyle bir şeyi kasıtlı yapmış olsaydım Meleknur'u neden hastaneye götüreyim?"

Meleği yaklaşık 1 senedir tanıdığını, olay günü aracıyla bakkala gittiği sırada Nisanur ve Meleknur ile karşılaştığını belirterek savunma yapan sanık Şahin, "Aracı kenara çektim Melek hastaydı. Üşüyordu bende iyilik amaçlı olsun diye araca binmesini söyledim klimayı açtım düşman sahibi olduğum için silahı vitesin olduğu yere koydum. Merminin silahın ağzında olduğunu bilmiyordum. Telefonla uğraştığım sırada ben fark etmeden Meleknur silahı eline almış, eline alırken elime vurdu kafasını çevirdi. O esnada silah patladı. Böyle bir şeyi kasıtlı yapmış olsaydım Meleknur'u neden hastaneye götüreyim? Ben kimseyi öldürmedim bu konuda vicdanım rahat" ifadelerini kullandı.

"Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı"

Duruşmada olayın yaşandığı sırada aynı araçta bulunan ve tanık sıfatıyla dinlenen Nisanur A., olay yaşandıktan sonra Meleknur'u sanık Ercan Şahin'le beraber hastaneye götürdüklerini söyleyerek, "Bu olay kazayla oldu ancak benim çevrem bana baskı yaptı. Bana 'senin arkadaşın öldü. Bu olayı Ercan'ın bilerek yaptığını söyle' dediler. Korktuğum için Savcılığa o şekilde bir ifade verdim. Sanık Şahin, 'oyuncak değil bu' dediği sırada Meleknur silahı eliyle ittirdi ve o sırada silah patladı. Olay sonrası hastaneye gittik. Hastanenin önüne gelerek Meleknur'u sedyeye yatırdık. Sanık Şahin bana 'hastanenin önünde bekleyeceğim' dedi. Ben içeri girdim. Olayın ilk gününden beri Meleknur'un ailesi tarafından tehdit ve baskılara maruz kalıyorum. Babası bana saldırmaya çalıştı, aramıza polisler girdi. Polisler ben ifade verirken değiştirmem için baskı yaptılar" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ercan Şahin'in 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Ercan Şahin'in tutukluluk halinin devamına ve sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir polis memuru tarafından hastanede, 17 yaşında bir kadının silahla vurulduğunun ihbar edilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı belirtildi. Meleknur Özgener'in kafasının sol ve sağ kısmından 2 mermi girişi bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Özgener'in yaninda bulunan ve tanık olarak yer alan Nisanur A.'nın ifadesine yer verildi. Tanığın Melek ile yılbaşı gecesi buluştukları sırada mahalleden tanıştıkları sanık Ercan Şahin'le karşılaştıklarını belirttiği ifadesinde " Ercan'ın araç içerisinde olduğunu, Meleknur'un üşümesi sebebiyle aracın ön yolcu koltuğuna bindigini, Şahin'in ise şoför camının önünde oldugunu, aracın sürgü kapısının kenarında bulunan siyah renkli silahı çıkartarak yeni aldığını söyleyip Meleknur'a doğrulttuğunu, "Vurayım mı seni" diye şakalaştığı yer aldı. İddianamede, şakalaşmanın ardından Şahin'in tetiği çektiğini, o sırada ise Özgener'in kafasından duman çıktığını ve kan aktığını gördüğünü, hemen arka kapıdan araca binerek hastanenin birkaç sokak gerisine gittiklerini, şüpheli Şahin'in o sırada silahı Özgener'in eline verip bir el havaya ateş ettirdiğini söylediği kaydedildi.

"Silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin"

Tanık Nisanur A'.nın ifadesinin devamında ayrıca, Özgener'i hastaneye götürdükten sonra şüphelinin, kendisini tehdit etmesi üzerine yeniden araca bindiğini, araca bindikten sonra şüphelinin kendisine 'silahı önce sen aldın, kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin' dediğini, sonrasında ise Özgener'in yanına gittiğini söylediği aktarıldı.

Silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi

Şüpheli Ercan Şahin'in Meleknur Özgener'i hastanenin kapısına bıraktıktan sonra kaçtığının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin olaydan 1 hafta sonra teslim olduğu, her ne kadar suçu kabul etmediğini söylese de tanık beyanına göre silahı Özgener'e doğrultarak tetiğe bastığı, silahın kendisine ait olduğunu söylediği ve bu nedenle silahın dolu olduğunu bilmesi gerektiği kaydedildi.

Yılbaşı kutlaması için pasta almaya çıktığını söyledi

Şüpheli Ercan Şahin'in ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin Meleknur Özgener'i mahalleden tanıdığını, kardeşi gibi gördüğünü, olay günü evde yılbaşı kutlaması yapmak için pasta almaya çıktığını, yolda Meleknur ve Nisanur ile karşılaştığını, Meleknur Özgener'in araçtayken silahı almak için hamle yaptığını ancak kendisinin silahı almasını engellemek için çektiği sırada silahın bir anda patladığını söylediği, Özgener'i hastaneye bıraktıktan sonra ise korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ercan Şahin'in 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hakim, Mahkeme, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Silahla Vurulan Meleknur Özgener Davasında Savcılık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:26:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te Silahla Vurulan Meleknur Özgener Davasında Savcılık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement