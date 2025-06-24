FETÖ'nün Emniyet Yapılanmasına Operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'emniyet mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen 21 şüpheli tespit edildi.

2'si emniyet mahrem imamı (özel sektör) 19'u ise emniyet personeli (13 Aktif - 6 İhraç) olmak üzere tespit edilen 21 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas olmak üzere 14 ilde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 21 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL