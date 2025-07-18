FETÖ\'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında Hakmar ve Tatbak\'ın sahibinin de bulunduğu 22 kişi tutuklandı

FETÖ silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Zeki D.'nin de arasında bulunduğu 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ'NÜN FİNANSAL AYAĞINA OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

HAKMAR'IN PATRONU DAHİL 22 KİŞİ TUTUKLANDI

HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 zanlı tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Doruk'un da aralarında yer aldığı 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden 2'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması, 1'inin de özel ailevi durumu olması nedeniyle emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

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