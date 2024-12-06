Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı - Son Dakika
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Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı

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Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alınan bir göçmen kaçakçısı, nezarethanedeki demir parmaklıkları esneterek kaçmayı başardı. Ancak şüpheli kısa bir süre sonra tekrar yakalandı.

06.12.2024 20:53  Güncelleme: 21:04
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Aydın'da gözaltındaki göçmen kaçakçısı, demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı.

Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı

Didim ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunan adalarına kaçma hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Durum üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu.

Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı

DAKİKALARCA UĞRAŞIP DEMİR PARMAKLIKLARI ESNETTİ

Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 3 organizatör şüphelisinden M.A.U., nezarethanenin demir parmaklıklarını dakikalarca uğraşarak esnetip, arasından geçebileceği şekilde açtı, ardından da firar etti. Jandarma ekipleri firar ettiğini fark ettikleri M.A.U.'yu saatler içerisinde yeniden yakalayıp, gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin firar ettiği o anlar ise nezarethanenin kamerasına da yansıdı.

Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı

6 JANDARMA AÇIĞA ALINDI

Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Didim, Aydın, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Emin Erol:
    yakalanmış sonuçta demir parmaklıklar lastik gibi esnek demekki jandarma suçlu değil bence karakol şartları elverişşsiz 18 1 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    6 tane uzmanı işinden etti adi adam 7 0 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı:
    Bırakın kaçsınlar meraklımısnnız ülke zaten yol geçen hanı olmuş 6 0 Yanıtla
  • Murat:
    yiğidim Karahanlı sadakatini takdir ediyor 4 0 Yanıtla
  • Oral Doğu:
    KAÇMASA ZATEN BIRAKIRYORLAR SONUÇ DEĞİŞMEDİĞİ İÇİN HABER DEĞERİ YOK 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Neler Dönüyor Burada 0 1 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    ödülü hak etti 0 0 Yanıtla
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