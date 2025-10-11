Çanakkale'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Çanakkale'de balıkçı teknesi battı: 3 kişi hayatını kaybetti


11.10.2025 18:40  Güncelleme: 20:15

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında balıkçı teknesi battı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise bölgedeki gırgır teknesi tarafından kurtarıldı.



BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Edinilen bilgiye göre, Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında bir tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Karaya çıkan kişi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.



3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran Ayhan Yavaş ve Ayhan Yaldızlı'nın cansız bedenine ulaştı. Kayıp Salih Kocaman'ın cansız bedeni ise 10 metre derinlikte teknenin yanında bulundu.



SON ANDA BÖLGEDEKİ BALIKÇILAR KURTARDI

Bölgede seyir halinde olan 'Yılmazlar-5' gırgır teknesi ise, bir kişinin denizde yüzeyinde çırpındığını fark etti. Gırgır teknesi kaptanı Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi. Teknedekiler Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) tekneye aldı. Ardından Sahil Güvenlik Botuna aktarılarak Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Samuil İlqaroğlu yapılan ilk müdahalelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yılmazlar-5 isimli teknenin kaptanı Halil Can Çiftçi, "Çanakkale'de tekneyle balık avlamak için denize açıldık. Güzelyalı açıklarındaki balık sahasına gidiyorduk. Sektör çizgisinden giderken sancak tarafımızda birinin çırpındığını fark ettik. İlk başta balık zannettik. Sonra orada durduk adamı aldık. Tekneye aldıktan sonra üstünü değiştirdik. Sonra Sahil Güvenliğe teslim ettik" dedi.

Kaynak: İHA

Gelibolu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika




