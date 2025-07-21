Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı - Son Dakika
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Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

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Sakarya\'da dün başlayan orman yangını Bilecik\'e sıçradı
21.07.2025 17:13
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Sakarya\'da dün başlayan orman yangını Bilecik\'e sıçradı
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Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında dün çıkan çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar sıçradı. Bölgedeki köylerde tahliyeler devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangında 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Sakarya'da dün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, korkutan haber geldi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Bilecek'in Osmaneli ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

SAKARYA'DAKİ YANGIN BİLECİK'E SIÇRADI

Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Bilecik'in Osmaneli ilçesine kadar ulaşırken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer çalışmaları yerinde takip etti.

Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

TAHLİYELER DEVAM EDİYOR

Yoğun duman, bölgedeki birçok yerleşim yerini etkisi altına aldı. Alevlerin Osmaneli'nin Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlediği bildirildi. Bu arada tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Büyükyenice Köyü'nde devam eden yangınla ilgili sahada incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Vali Sözer, bölgede sürdürülen müdahale çalışmalarını yerinde takip etti.

Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

BAKAN KURUM: 12 BAĞIMSIZ BÖLÜM AĞIR HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız."

Sakarya'da Orman Yangını Bilecik'e Ulaştı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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