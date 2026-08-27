Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış - Son Dakika
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Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış

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Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alparslan Kuytul hakkında, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması olayına ilişkin yargılama dosyasında dikkat çeken iddialar yer aldı. Gizli tanık beyanlarına göre, Kuytul'un istemediği bir evliliği gerçekleştiren çiftin evine baskın yapıldığı ve damadın darp edildiği öne sürüldü.

Alparslan Kuytul hakkında yürütülen yargılama sürecinde dosyaya girdiği belirtilen gizli tanık anlatımları dikkat çekti. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer aldığı öne sürülen beyanlarda, yapılanma içerisindeki "cezalandırma" yöntemlerine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

GİZLİ TANIKTAN "CEZALANDIRMA" İDDİASI

Dosyadaki gizli tanık beyanlarına göre, yapılanma içerisinde bazı kişilere yönelik cezalandırmaların liderin bilgisi veya izni dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Tanık, yapılanma içerisinde liderden habersiz herhangi bir kişiye ödül veya ceza verilemediğini iddia etti. Bu anlatımların, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılması ve darp edilmesine ilişkin yargılama dosyasında yer aldığı öne sürüldü.

İSTEMEDİĞİ EVLİLİK SONRASI BASKIN İDDİASI

Gizli tanık ifadelerindeki dikkat çeken iddialardan biri ise bir evlilik üzerinden yaşandığı öne sürülen olay oldu.

Beyana göre, yapılanma içerisindeki bir kadın ile erkek birbirlerini severek evlenmek istedi. Evlilikten sorumlu kişinin de çiftin evlenmesini uygun gördüğü, ancak daha sonra Alparslan Kuytul'un bu evliliğin gerçekleşmesini istemediği iddia edildi.

Çiftin buna rağmen evlenmesinin ardından ise olayın farklı bir boyuta taşındığı ileri sürüldü.

"DAMADIN EVİNE BASKIN YAPILDI"

Gizli tanık, çiftin Kuytul'un izni olmadan evlenmesinin ardından Adana'daki evlerine baskın yapıldığını ve damadın darp edildiğini öne sürdü.

Tanık beyanında, darp edildiği belirtilen kişinin olayın ardından şikayetçi olmayı düşündüğü ancak daha sonra şikayette bulunmadığı da iddia edildi.

Söz konusu anlatımların gizli tanık beyanlarına dayandığı ve yargılama sürecindeki iddialar olduğu belirtiliyor.

KORAY SARISAÇLI DOSYASINDA YARGILANIYOR

Kuytul, iş insanı Koray Sarısaçlı'nın 2021 yılında kaçırılması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla da yargılanmaya başlanmıştı.

Sarısaçlı'nın 8 Eylül 2021'de Adana'daki iş yerinden çıktığı sırada maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı iddiası daha önce yargılama dosyasına yansımıştı.

Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış

OPERASYONDA 35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti.

Operasyonun ardından aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 35 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Üç şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

Alparslan Kuytul, 3. Sayfa, Evlilik, Gündem, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış - Son Dakika

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