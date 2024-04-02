Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Van'da DEM Partili büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AK Partili Abdulahat Arvas'a verilmesini protesto etmek istedi.
Eski Cezaevi Kavşağı'ndan Merkez İhsaniye Camii'ne kadar slogan atarak yürüyen gruba polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesiyle ara sokaklara dağılan gruplar burada ateş yaktı. Çıkan gerginlik üzerine Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnaf kepenk kapattı.
31 Mart yerel seçiminde DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Partili Zeydan'ın yerine AK Parti adayı Abdulahat Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
İşte Hakkari'deki protestolardan görüntüler:
Son Dakika › 3.Sayfa › Mazbata krizinde protestolar Hakkari'ye sıçradı! Sokaklar savaş alanına döndü, esnaf kepenk kapattı - Son Dakika
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