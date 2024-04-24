Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü - Son Dakika
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Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü

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İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri Erdal Çaycı ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında çıkan tartışma sopa darbeleriyle kavgaya dönüştü. Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken, Erdal Çaycı ise adliyeye sevk edildi.

24.04.2024 15:45
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İstanbul Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde güvenlik amiri Erdal Çaycı ile güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan Atilla Ay, olay yerinde hayatını kaybetti. Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürülürken, Erdal Çaycı ise adliyeye sevk edildi.

VARDİYA SAATLERİ NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Olay dün saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Hastanede güvenlik amiri olarak görev yapan 43 yaşındaki Erdal Çaycı ile 15 yıllık arkadaşı olan 47 yaşındaki güvenlik amiri yardımcısı Atilla Ay arasında vardiya saatleri nedeniyle tartışma çıktı.

Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Vardiya tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastanenin sistem odasındaki kavgada Erdal Çaycı, sopayla Atilla Ay'ı darbetmeye başladı. Atilla Ay olay yerinde hayatını kaybederken, Erdal Çaycı polisi arayarak iş arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atilla Ay'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Atilla Ay'ın cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü. Saldırgan ise gözaltına alınarak Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Erdal Çaycı polise verdiği ifadede, Atilla Ay'ın son zamanlarda vardiya saatleriyle ilgili değişiklikler yapmak istediği ve bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çaycı, adliyeye sevk edildi.

Hastane güvenlik amiri, tartıştığı yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Kaynak: DHA

İstanbul, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sabri İnce: Üzücü olması ayrı konu. Kendi aralarında güvenliği sağlayamayan ,bulunduğu ortamda güvenliği sağlayacak olması inandırıcı değil. 49 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Elin işi için hayatınız karardı.Biri hapse diğeri mezara...Yarın o iş yeri ise yeni elemanlar alacak.15 gün sonra olay isr unutulup gidilecek...Hepsi bu... 44 0 Yanıtla Turgay Uysal: Aynen öyle sinirlrrimize sahip olamayan bir toplum olduk bizi bu duruma düşürenler utansın 17 1
  • Ahmet KILIÇ: cahillik 26 0 Yanıtla
  • Furkan null: ne yeyip ne içiyosunuz arkadaş bu neyin hırsı 26 0 Yanıtla Abuzer Kadayıf: Yemek kalmadı tartışmasıdır o güvenlikler genelde tek zaafları yemek 0 1
  • Emir Kozcu: Yazık yaa bir de 15 yıllık arkadasinmis. Neyin öfkesi bu? 20 0 Yanıtla
  • Altan Gündoğan: yazık çok üzücü bir durum 0 0 Yanıtla

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