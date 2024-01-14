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Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı - Son Dakika
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Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı

Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Şahıs hastaneye kaldırılırken yaşananlar çevredekiler tarafından kayıt altına alındı.

14.01.2024 - 09:05,  Güncelleme: 09:35
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı. Şahıs hastaneye kaldırılırken o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE AKIMA KAPILDI

Kumlu ilçesi çarşı meydanında akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen M.K. isimli şahıs elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan şahıs akıma kapılarak yaralandı, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan kişi elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Vatandaşların Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Hatay'da akli dengesi yerinde olmayan kişi elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Hatay, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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