Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı - Son Dakika
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Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir fabrikada beslenen köpek, sokak köpeğiyle yaşanan boğuşmadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine Özerli Mahallesi "Kuduz risk bölgesi" ilan edilerek karantinaya alındı.

15.04.2025 13:26  Güncelleme: 14:15
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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde yer alan bir fabrikadaki sahipli köpek ile sokak köpeği arasında geçtiğimiz günlerde boğuşma yaşandı. Boğuşmadan 2 gün sonra sahipli köpek hayatını kaybetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek köpekten numune alıp Adana'ya gönderdi.

Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı

MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

İncelemelerde ölen köpekte kuduz tespit edildi. Yaşananlar sonrası bölge İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından "Kuduz risk bölgesi' ilan edildi. Mahalleye uyarıcı levhalar asıldı ve bölgedeki sokak hayvanları kuduza karşı aşılandı. Öte yandan Özerli Mahallesi'ne hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı

"KÖPEKLERLE TEMASTA BULUNMAYIN"

Özerli Mahalle Muhtarı Ali Kaya, bölgede gerekli önlemlerin alındığını ifade ederek vatandaşları duyarlı olmaya davet ederek "Geçtiğimiz haftalarda mahallemizde bulunan özel bir firmanın bekçi köpeğinin kavga etmesi sonucunda köpeklerde yaralanma yaşandı. Sahipli köpek 2 gün sonra öldü. Sonrasında ilçe tarım müdürlüğümüz numune alıp, Adana'ya gönderdi. Yapılan testlerde kuduz vakası ortaya çıktı. Kuduz görülen köpeğin kireçlenip gömüldüğünü biliyoruz. Şuanda bunun akabinde ilçe tarım müdürlüğümüz yoğun bir çalışma sarf ediyor. Mahallemizde başka bir kuduz vakası tespit edilmedi, her hangi bir sorun teşkil etmiyor. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, korkmasınlar. Her şey ilçe tarım müdürlüğü veterinerlerimiz tarafından kontrol atlında. Mahallemizde panik yapılmasına lüzum yok, şu anda tehlike arz etmiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız sokak köpeklerine temasta bulunmasınlar. Tedbir amaçlı biraz daha uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Dün itibariyle kedi ve köpeklere aşılama yapıldı" dedi.

Hatay\'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da kuduz alarmı, bölge karantinaya alındı - Son Dakika

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