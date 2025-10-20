Hatay'da Şiddetli Yağış ve Sel - Son Dakika
Hatay'da Şiddetli Yağış ve Sel

20.10.2025 08:26
Hatay'da etkili yağışlar nedeniyle Payas'ta eğitime 1 gün ara verildi, İskenderun'da hortum görüldü.

Hatay'da etkili olan yağış sele neden olurken, Payas ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. İskenderun ilçesinde denizde çıkan hortum kameralara yansıdı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Caddelerde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Payas'ta eğitime 1 gün ara verilirken, öğrenci servisinde mahsur kalan öğrenciler kepçe yardımıyla kurtarıldılar.

İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada görülen hortum ise cep telefonuyla görüntülendi. Hortum, kıyıya gelmeden etkisini yitirdi.

Yağışlı hava dolayısıyla göle dönen caddede mahsur kalan vatandaşlar, yağışların bölgede sık sık aynı sorunlara neden olduğunu söylediler. - HATAY

Kaynak: İHA

