Palalı Sabri\'nin ölümü sonrası Ebru Polat\'la tatil görüntüleri yeniden gündemde

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak tanınan Sabri Çelebi, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Daha önce Ebru Polat ile aşk yaşayan Çelebi'nin tatildeki görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Şarkıları ve danslarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat bir dönem Palalı Sabri ile aşk yaşamıştı. Aşk yaşayan ikili, Dubai'de tatil yaparken sosyal medya hesaplarından aynı yerde paylaşım yaparak ilişkilerini ilan etmişti. Çelebi daha sonra Instagram hesabından Polat ile eğlence kulübünde dans ettikleri anları yayınlamıştı. İkilinin o dönem çekilen görüntüleri Çelebi'nin ölümünün ardından yeniden paylaşılmaya başlandı.
Ebru Polat, ilişkisi ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada Sabri Çelebi'nin geçmişini bilmediğini belirterek "Ünlü olmanın zorlukları işte; en ufak bir şeyde problem yaşarız. Ben görüştüğüm insanların GBT'sine bakmıyorum. Ben bir insanı seviyorum görüşürüm konuşurum. Kimsenin hatası bir diğer insanı ilgilendirmez. Kim ne yapmış ne etmiş geçmişinde ilgilendirmez gardaş... Ben yanlış bir şey yaparım amenna ama... Gelip beni eleştiremezsiniz. Kimsenin hatası kimseyi ilgilendirmiyor" demişti.
Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sabri Çelebi'yi ambulansla hastaneye götürdü. Çelebi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi şarkıcı Ebru Polat'la tatil yaptığı görüntüler yeniden gündeme geldi. Kısa süre birliktelik yaşayan ikili, yollarını ayırmıştı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Palalı Sabri'nin ölümü sonrası Ebru Polat'la tatil görüntüleri yeniden gündemde - Son Dakika
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