İzmir'de market sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla takip ettiği çifti tabancayla vurdu - Son Dakika
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İzmir'de market sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla takip ettiği çifti tabancayla vurdu

İzmir\'de market sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla takip ettiği çifti tabancayla vurdu

İzmir'de market sahibi M.A., işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla evlerine kadar takip ettiği Arif D. ve Özlem K.'yı çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.03.2024 09:34  Güncelleme: 09:41
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İZMİR'de, market sahibi M.A. (35), işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla evlerine kadar takip ettiği Arif D. (44) ve Özlem K.'yı (41) çıkan tartışma sırasında tabancayla vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, olaydan kısa süre sonra yakalanan M.A., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir apartmanda meydana geldi. Market sahibi M.A., Ordu Caddesi'ndeki işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Arif D. ve Özlem K.'yı evlerine kadar takip etti. Kaldıkları daireye giden M.A., çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla Arif D. ve Özlem K.'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arif D. ve Özlem K. yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HIRSIZLIKTAN SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalanan M.A., gözaltına alındı. Yapılan araştırmada kendisinin de hırsızlıktan suç kaydı olduğu anlaşılan M.A.'nın ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptığı sırada parasını ödemeden fazladan ürün aldıklarını ve bu sebeple evlerine kadar takip ettiğini, çıkan tartışma sırasında da tabanca ile ateş açtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen yaralıların da daha önceden hırsızlık suçundan kaldı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de market sahibi hırsızlık yaptıkları iddiasıyla takip ettiği çifti tabancayla vurdu - Son Dakika

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