İBB'nin Etkinliğinde Pınar Şahin, Seyit Rıza Posteri Açtı: Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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İBB'nin Etkinliğinde Pınar Şahin, Seyit Rıza Posteri Açtı: Tepkiler Artıyor

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İBB tarafından düzenlenen ''Tunceli Kültür Buluşmaları'' etkinliğinde sahneye çıkan şarkıcı Pınar Şahin, Seyit Rıza posteri açtı.

12.12.2024 22:57  Güncelleme: 23:25
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

SEYİT RIZA POSTERİ AÇTI

Etkinlikte katılımcılarla buluşan şarkıcı Pınar Şahin, sahneye vatan haini Seyit Rıza'nın posteri ile çıktı.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntüler, CHP içinde tartışmaya neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB'nin Etkinliğinde Pınar Şahin, Seyit Rıza Posteri Açtı: Tepkiler Artıyor

SEYİT RIZA KİMDİR?

Seyit Rıza, 1863 yılında şimdilerde Tunceli'ye bağlı olan Ovacık'ta dünyaya gelmiş, 15 Kasım 1937'de Elazığ'da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde rejime karşı çıkarılan isyanlardan biri olan Dersim İsyanı'nın liderlerinden olması sebebi ile idam edilen bir aşiret önderiydi. Hakkında devletin köylülere dağıttığı toprakları zor kullanarak üstüne geçirdiği, sıcak savaş sonrası bölgeye hizmete gelen şehir yapılanması uzmanlarına karşı yöre halkını kışkırttığı gibi birçok iddia bulunmaktadır. 1863'te Dersim Vilayeti'ne bağlı Ovacık'a bağlı Lirtik köyünde Şeyh Hasanlılar aşiretinin Yukarı Abbasan kolundan Seyit İbrahim'in çocuğu olarak doğmuştur.

İBB'nin Etkinliğinde Pınar Şahin, Seyit Rıza Posteri Açtı: Tepkiler Artıyor

Seyit Rıza 1924'te Hozat'ı işgal etmiş; çevredeki cumhuriyet yanlısı aşiretleri basmış; devlet içinde devlet gibi davranmış, kendisine devlet tarafından yollanan çeşitli nasihat heyetlerine de silahla karşılık vermiştir. 1937 nevruzunda devlet güçlerine karşı ayaklanan da bölgedeki aşiret liderleri olmuştur.

1937'deki Dersim İsyanı'ndaki kanlı çatışmalardan sonra barış görüşmeleri yapmak üzere Erzincan'a çağrılmış, bu görüşmeye giderken yolda 5 Eylül 1937'de 72 isyancı ile birlikte tutuklanmıştır. 5-13 Eylül 1937'de Elazığ'da askeri mahkemede yargılanarak idam cezasına çarptırılmıştır. 15 Kasım 1937 tarihinde Elazığ Buğday Meydanı'nda infazı gerçekleşmiştir.

İBB\'nin Etkinliğinde Pınar Şahin, Seyit Rıza Posteri Açtı: Tepkiler Artıyor

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Son Dakika 3.Sayfa İBB'nin Etkinliğinde Pınar Şahin, Seyit Rıza Posteri Açtı: Tepkiler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yusuf Çarman:
    Chp Dem partiden daha tehlikeli hal aldı. İmamoğlu denen şahısa söylenecek söz zaten kalmadı. EN büyük tuhaflık bu kadar buhrana rağmen ak partinin alternatifsiz olması. 81 13 Yanıtla
  • celal doğan:
    Atatürkcü chp ?? 61 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Tipe bak 54 9 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    ATATÜRK,cü CHPKK 49 7 Yanıtla
  • H celik:
    Ne alaka şimdi neyin peşindesiniz yine??? 9 31 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    İmamoğlu denen zihniyetin yaptığı etkinlikte daha ne beklenir ki zihniyete selam cakiyor ama boş bunlar bu ülkeyi artık kimse bolemez 32 3 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    tipini silktigim 26 8 Yanıtla
  • yavuz d:
    kilicdaroglunun ekibinde biri Ataturk icin dersim katliamcisi diyordu bu olay mi? 27 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Akp mhp apoyu serbest bırakmayı konuşuyo troller her şeyde chp yi suçluyo enteresan vi yapı, tabiki bunu savunmuyorum o da ayrı bunu da yapanlar cezasını çeksin apo için yapılanlarda cezalandırılsın 6 21 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    keşke o dönemde gerçekte neler oldu net bir şekilde bilebilsek. haindir yada değildir bilmem ama idam edilirken ona söz verilip yapılmayan ve yaşatılan olay bir baba için çok zor. 9 2 Yanıtla
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