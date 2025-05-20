İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı. Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşıldı.
Soruşturmada, şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen 22'si İBB personeli, şirkettemsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi yakalanırken polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.
1.Taner ÇETİN
2.Hakan SAYIL
3.Hüseyin KUM
4.Faruk CEYHAN
5.Noyan KIRMIZIGÜL
6.Engin GÖNÜL
7.Fatma Ebru ÇINAR
8. Ahmet Rıdvan MURAT
9.Berrin SÜZEN
10.Dilek DEMİR
11.Nihat KOLABER
12.Fikri Murat DEMİR
13.Bülent KÜTÜK
14.Arzu CAN
15.Aslı SİYAHGÜL
16.Savaş CAN
17.Çağatay TAKAOĞLU
18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA
19.Onur GÜLİN
20.Serap KARAY
21.Musa ÖZIŞIK
22.Mustafa KARAOĞLU
Son Dakika › 3.Sayfa › İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu - Son Dakika
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