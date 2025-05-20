İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu - Son Dakika
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İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu

İBB\'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin\'in rüşvet çarkı ifşa oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları ortaya çıkmaya başladı. Gözaltındaki İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği belirtildi.

20.05.2025 10:30
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

OPERASYONUN 1 NUMARASI RÜŞVETLE SUÇLANIYOR

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı. Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlendi.

İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! İşte Taner Çetin'e yöneltilen suçlamalar
İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin

RÜŞVET MASAK RAPORUNA DA GİRDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşıldı.

Soruşturmada, şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen 22'si İBB personeli, şirkettemsilcisi ve şirket çalışanı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. 18 kişi yakalanırken polis ekiplerinin diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

İŞTE 3. DALGADA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

1.Taner ÇETİN

2.Hakan SAYIL

3.Hüseyin KUM

4.Faruk CEYHAN

5.Noyan KIRMIZIGÜL

6.Engin GÖNÜL

7.Fatma Ebru ÇINAR

8. Ahmet Rıdvan MURAT

9.Berrin SÜZEN

10.Dilek DEMİR

11.Nihat KOLABER

12.Fikri Murat DEMİR

13.Bülent KÜTÜK

14.Arzu CAN

15.Aslı SİYAHGÜL

16.Savaş CAN

17.Çağatay TAKAOĞLU

18. Mehmet Yusuf YOSUNKAYA

19.Onur GÜLİN

20.Serap KARAY

21.Musa ÖZIŞIK

22.Mustafa KARAOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye düzenlenen 3. dalga operasyonunun detayları! Taner Çetin'in rüşvet çarkı ifşa oldu - Son Dakika

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