İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi

İBB\'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10\'a yükseldi
04.06.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmalarının ardından itirafçı olup tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi. Tahliye edilenlerin arasında suç örgütü lideri olduğu belirtilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş da bulunuyor.

İBB soruşturması kapsamında tutuklanmalarının ardından etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönelik başlatılan ve kapsamı her geçen gün genişleyen yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişmeler ardı ardına yaşanıyor.

PEŞ PEŞE İTİRAFÇI OLDULAR

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan çok sayıda isim etkin pişmanlıktan faydalanarak yeniden ifade verdi.

10 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İtirafçı olan isimlerin tahliye kararları da ardı ardına geldi. Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi.

İŞTE TÜM İSİMLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve 13 Ocak'ta suç örgütü lideri olduğu suçlamasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş, itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye edildi.

Aktaş'ın dışında itirafçı olup tahliye edilen diğer isimler ise şöyle: Mustafa Mutlu, Sami Özge Arıoğlu, Mustafa Başar Arıoğlu, Servet Yıldırım, Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü.

İTİRAFLARINDA NE DEDİLER?

Soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ve Mustafa Başar Arıoğlu'nun, Kirazlı-Halkalı metro hattı yapımına ilişkin düzenlenen ihale ile örgütün yapısı ve işleyişine yönelik samimi beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

İfadelerin ardından sulh ceza hakimliği, şüphelilerin "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Hüseyin Kum, Taner Gümüş, Murat Bıyık, Kadir Gümüş, Altan Gözcü ve Servet Yıldırım'ın da etkin pişmanlık kapsamında örgütün işleyişine yönelik somut olaylara dayalı ifadeler verdiği aktarıldı.

Sulh Ceza hakimliği, şüpheliler Kum, Gümüş, Bıyık, Gümüş ve Gözcü'nün "yurt dışı çıkış yasağı", Yıldırım'ın ise "konutu terk etmemek" şartıyla tahliyesine karar verdi.

AKTAŞ'IN İFADESİYLE TUTUKLANDILAR

İtirafçı olan isimlerden en fazla dikkat çeken kişi ise Aziz İhsan Aktaş oldu. 30 Nisan 2025'te ilk etkin pişmanlık ifadesini veren Aktaş, daha sonra "ifademe eklemek istediklerim var" diyerek 11 Mayıs 2025'te ikinci ifadesini vermişti.

Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı vermişti.

Aktaş'ın ifadesi sonrası Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye Başkanları ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İsfalt Genel Müdürü gözaltına tutuklanmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İhsan Aktaş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Deniz Gürbüz:
    toplam kaç kişi ayarladınız yalan ifade için sayısını bir seferde söyleyin şimdi tahliye olanları tek tek saymayalım 34 27 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    İtirafçı Aziz İhsan Aktaş AKP li İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ın kardeşi! Bunuda yazın millet bilsin! AKP li bakanın yardımcısı rüşvet verdim diyip CHP lileri suçluyor ve nedense serbets kalıyor! Bunu yayınla ama ! 31 14 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Dökülün dökülun butun pisliklerini cikarin ortaya bu cehapeli belediyelerin..burasi hukuk devleti kimse kafasina silah dayamiyor itirafci olun diye hepsinin avukatlari var ki cehapeli avukatlar zaten arkalarinda mahkeme desen zaten var kimse kilif uydurmaya calismasin yolsuzluga.. 12 32 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    burası hukuk devleti diyen. durduk yere yalan söyleyip günaha girme. madem öyle neden bir tane akp li yok 23 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    Melih gokcekler I de görecek miyiz 'adil ve müslüman ' yargimizda 20 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi Dilencinin üzerinden çıkan parayı 4 zabıta sayabildi
Yok artık Dzeko Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor
Sakarya’da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti Sakarya'da korkunç kaza: Cip kamyona saplandı, sürücü hayatını kaybetti
Aydın’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye’ye bomba yağdırdı İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM’de kabul edildi İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Survivor’dan kaçar gibi ayrılan Hikmet’in nereye gittiği belli oldu Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu
Elon Musk, Trump’ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet Elon Musk, Trump'ı hedef aldı: Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet

22:04
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
21:21
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'ı kabul etti
19:46
Cemil Tugay’dan CHP’li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim
10:20
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir Canlı getirene para ödülü veriliyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor
10:15
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
10:08
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
09:48
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu
09:30
Süper Lig’de yılın imzası Cenk Tosun’un yeni adresi belli gibi
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi
09:14
BDDK onay verdi 2 yeni banka kuruluyor
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
08:55
Bakanlıktan Özgür Özel’in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
Bakanlıktan Özgür Özel'in akaryakıt istasyonlarıyla ilgili iddiasına yanıt
08:48
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu
08:18
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 01:45:58. #7.13#
SON DAKİKA: İBB'ye soruşturmasında etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilenlerin sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.