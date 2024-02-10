İki suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda kişi gözaltında

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Milletin parasıyla sefa sürüyordu! Eşi de kendisi de tutuklandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Kafes-38' operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 Organize Suç Örgütünün çökertildiğini duyurdu.

VATANDAŞLARIN MALLARINA EL KOYUYORLARDI

4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; 'Tefecilik, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarına yönelik gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti sonucu şüphelilerin; ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri, borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları, varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları, alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri, ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

MALVARLIKLARINA TEDBİR KARARI UYGULANACAK

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 Milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Operasyonlar neticesinde; 312 adet senet ve 5 adet çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu.

"ONLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her en enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;