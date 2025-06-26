Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
26.06.2025 15:41  Güncelleme: 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Haber Videosu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında mesai arkadaşının fenalaştığını gören taksi şoförü, yardımına koştuğu sırada kendisi de rahatsızlandı. Art arda kalp krizi geçirdiği öğrenilen iki arkadaş, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında yaşanan olay yürekleri sızlattı. Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İşini bitirmiş evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı Ercan Kiremitçiler (57) hemen yardıma koştu. Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir'in nabzının kontrol edilmesini istedi. Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

İKİ ARKADAŞ PEŞ PEŞE CAN VERDİ

Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

İKİLİNİN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan ikilinin son anları durak içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir'in fenalaştığı, o esnada orada bulunan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler'in bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

Taksi durağına gelip taziye ziyaretinde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Burada görevli olan, yıllarca bu camiada bilinen Zeki abimiz bir kalp krizi geçiriyor. Akabinde Ercan isimli şoför bir arkadaşımız da ona yardımcı olmaya çalışırken, aynı anda o da bir kalp krizi geçiriyor. Maalesef her ikisi de vefat ediyorlar. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın, iki kişinin aynı anda yaşaması gerçekten çok sarsıcı. Bu nedenle duraktaki arkadaşlarımızın acısını paylaşmak üzere buradayız. Her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Durağımızın çalışanlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Çalışanlarının yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten taksi durağı başkanı Mesut Bedir, "Çok farklı, daha önce duymadığımız, görmediğimiz bir olay yaşandı. Gerçekten yıkıldık, kötü olduk. Çalışanımız, Zeki abimiz burada fenalaşarak burada kalp krizi geçirdi. Ambulans beklenirken, ona müdahale eden arkadaşımız Ercan da aynı anda bir kalp krizi geçirdi. İki acı kaybımız oldu. Üzüntüden dolayı daha fazlasını dile getiremiyoruz. Bütün durak arkadaşlarımız üzgün" ifadelerini kullandı.

Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

SEVİLEN İNSANLARDI

Taksi durağının karşısındaki kuaförde çalıştığını belirten Olcay Çakır, "Zeki Amca kulübenin önündeki sandalyede otururken yere yığılmış. Sonra hemen arkadaşlar ona müdahale ederek yardımcı olmak istemişler. Şoförlerden Merdan kardeşimiz hemen ambulansı aramış. Ambulans da nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda onlara telefonda talimatlar vermiş. O talimatlar doğrultusunda yardım etmeye çalışıyorlarmış. Daha sonra yanındaki Ercan abi de onunla birlikte aynı şekilde o da yığılıyor. İkisinin aynı anda öldüğünü biz öğrendik. Saniye saniyesine oluyor olay. Zeki Amca burada sevilen bir insandı. Hepimize yardımcı olurdu kendisi. Doğal bir insandı yani. İçimizden biriydi. Ben hayatımda ilk defa gördüğüm ve duyduğum bir şey bu. Şoktayız" diye ekledi.

Kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybeden Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler'in mesai arkadaşları ise yaşadıkları durumun şok edici olduğunu belirtip büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Karşıyaka, 3-sayfa, trafik, Sağlık, izmir, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Hükümetin vatandaşa dayattığı korona aşılarının sonucu 19 6 Yanıtla
  • MAG:
    Allah Rahmet Eylesin. 0 0 Yanıtla
  • MAG:
    Azrail A.S 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:18:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.