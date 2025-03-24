Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

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Şişli'de Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelerek uzun namlulu silahla ateş açan 2 şüpheli Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yapınca yakalandı. Konsolosluk binasına 9 kurşunun isabet ettiği olayın ardından düzenlenen operasyonda saldırıyı planlayan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli yakalandı. Öte yandan saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

24.03.2025 19:30
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21 Mart'ta akşam saatlerinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletle gelen 2 saldırgan, konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

9 ADET BOŞ KOVAN ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Olayın ardından Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri kazayı yapan Ömer Ç. ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen S.H.'nin konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadeleri ve ekiplerin yaptığı çalışmaların sonucunda Silivri'de bir hücre evi tespit edildi.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

12 GÖZALTI

Öte yandan Ferhat K., 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen F.Ş. ve H.T. isimli 3 şüpheli dün İzmir'de yakalandı. Mehmet Can K., Sebahattin Ö., Ünal Muhammet S., Kardelen B., Kardelen K.ve şüphelileri olaydan sonra hücre evinden kaçırarak saklanmalarına yardımcı olan Yasin K. ile konsolosluk binasının kurşunlanmasını planlayan ve azmettiren Bayram E. isimli 7 şüpheli Şişli'de gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda saldırıda kullanılan 1 uzun namlulu silah ile çalıntı motosiklet ve örgüt üyelerine ait otomobil ele geçirildi. Yaşanan o saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Irak Konsolosluğu\'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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