İran\'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Albayı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

İran'ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sistan ve Belucistan eyaletinin Rask bölgesinde Ceyş'ul Adl örgütü ile gün içerisinde çatışmalar yaşanırken, Albay Cavdanfer'in devriye görevinden dönerken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü belirtildi.

İran dün Pakistan'a füze ve İHA saldırısı düzenlemişti

İran, dün sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan Ceyşu'l Adl isimli örgütün Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamıştı. Pakistan, saldırıyı "egemenlik ihlali" olarak gördüğünü aktarmış ve saldırı hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, daha sonra Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu'yu geri çağırma kararı aldığını duyurmuştu.

İran, Suriye ve Irak'ı da vurmuştu

İran, Pakistan'dan önce ise Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenlemiş, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ise İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen karargahın balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu. - TAHRAN