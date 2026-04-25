İş insanı kardeşlerin kavgasında olan çalışana oldu

İzmir’de tartıştığı öz kardeşini vurmak isteyen şirket sahibi, çalışanını vurdu.

TARTIŞMA BÜYÜYÜNCE SİLAHINI ALDI

Olay, Kemalpaşa ilçesinde bir firmanın merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, firma sahiplerinden iş adamı Olgar E., şirket içerisinde çalışanlarının gözü önünde kardeşi Ilgar E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Olgar E. odasına giderek silahını aldı.

KURŞUN ARAYA GİRMEK İSTEYEN ÇALIŞANA İSABET ETTİ

Silahla geri dönen şüpheli, kardeşi Ilgar E.'yi hedef aldı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren şirket çalışanlarından T.M., silahtan çıkan kurşunla ayağından vuruldu. Yaralanan çalışanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan arbede ve vurulma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İŞ ADAMI AĞABEY TUTUKLANDI

Silahlı olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Kardeşini vurmak isterken çalışanını yaralayan Olgar E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.