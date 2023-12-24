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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, saldırıyı 'katliam' olarak nitelendirdi.

24.12.2023 - 23:57,
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- İsrail Magazi Mülteci Kampı'nı vurdu: 70 ölü

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Magazi Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 70 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 79'uncu günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail'in Magazi Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenlediğini belirterek, ilk belirlemelere göre 70 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. El-Kudra, enkaz altında çok sayıda kişinin olduğunu, bu nedenle ölü sayısının artacağını ifade ederek, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirdi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında 70 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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