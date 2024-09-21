İstanbul\'da Eş Zamanlı Fuhuş Operasyonu: 22 Gözaltı

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İstanbul ve Aydın'da 33 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu: 22 gözaltı

Operasyonda 46 mağdur kadın kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul ve Aydın'da, 33 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alınırken 46 mağdur kadın kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Eylül saat 17.00 sıralarında 'fuhuşla mücadele' çerçevesinde masaj salonu ve fuhuş evlerinde, aralarında yabancıların da bulunduğu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığının belirlenen ve yaklaşık 3 ay süren takip çalışmasında çete üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

22 şüpheli gözaltına alındı, 46 mağdur kadın kurtarıldı

Çeteye yönelik Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ve Aydın'da olmak üzere toplam 33 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, suça karışan 9'u kadın toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca fuhuş yaptırıldığı belirlenen 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 mağdur kadın kurtarıldı. Ekiplerin adreslerde yürüttüğü arama çalışmalarında, 31 cep telefonu, 31 sim kart, 114 bin Türk Lirası, 100 Euro para, 1 kurusıkı tabanca ile 1 şarjör ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi.