İstanbul'da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü - Son Dakika
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İstanbul'da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü

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Kağıthane'de bir adam, kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü. Silahlı saldırıya uğrayan adam, içeriye kaçtıktan sonra meyve bıçağıyla defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

14.07.2024 10:36
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İstanbul'da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü

Kağıthane'de bir adam, kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü

İSTANBUL - Kağıthane'de bir adam, kendisini evine çağıran eski sevgilisinin yeni sevgilisi tarafından öldürüldü. Bina girişinde önce silahlı saldırıya uğrayan ancak tabancanın tutukluk yapması sonucu içeriye kaçan adam, bu kez de meyve bıçağıyla defalarca bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybederken, polis 2'si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, dün saat 00.20 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sevgili olan Serdar K. ile Zahide B. bir süre önce ayrıldı. Bu süreçte Zahide B., Fikret Ö. ile sevgili oldu. Ancak eski sevgilisinin peşini bırakmayan Serdar K., olay günü Zahide B.'yi arayarak görüşmek istediğini söyledi.

Eve çağırdılar, pusu kurup saldırdılar

Bunun üzerine durumu sevgilisi Fikret Ö.'ye aktaran kadın, plan yaparak eski sevgilisi Serdar K.'yı evine çağırdı. Evde bulunan Zahide B., Fikret Ö., Seher Ö. ve Emre K. Serdar K.'yı beklemeye başladı. Bir süre sonra Serdar K., arkadaşı Hakan B. ile binanın önüne geldi. O esnada sokaktan koşarak gelen Emre K., Serdar K.'ya tabanca ile ateş açmak istedi ancak silah tutukluluk yaptı.

Yeni sevgili eski sevgiliyi öldürdü

Can havliyle binaya giren Serdar K., burada kendisini karşılayan eski sevgilisi Zahide B., onun sevgilisi Fikret Ö. ve Seher Ö.'nün saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Serdar K., Fikret Ö. tarafından meyve bıçağıyla vücudunun 4 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan adam, birlikte geldiği arkadaşı Hakan B. tarafından özel bir araçla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü. Hemen ameliyata alınan Serdar K. yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bıçağı klozete atıp yıkayıp çekmeceye koydu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Zahide B.'nin evine gelen polis, kapı açıldığında sevgilisi Fikret Ö.'nün üstünü ve yerleri kanlar içerisinde buldu. Bunun üzerine içerideki 4 şahıs gözaltına alındı. Evdeki Seher Ö.'nün ifadesine başvuran polis, olayda kullanılan bıçağı önce klozete attığını ardından yıkayarak mutfaktaki çekmeceye koyduğunu söyledi. Binada yapılan incelemede ise dairenin su sayacının kutusu içerisinde ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Çalışmaların ardından gözaltına alınan Fikret Ö., Zahide B., Emre K. ve Seher Ö. emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan şahıslardan Fikret Ö., Serdar K.'yı kendisinin bıçakladığını itiraf etti. Emre K. ise silahla ateş açtığını ancak tutukluk yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Fikret Ö., çıkartıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan Emre K.'nın 11 adet, Fikret Ö.'nün ise 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul\'da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da film gibi cinayet: Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü - Son Dakika

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