İstanbul\'da Hırsızlık Yapan Şüpheliler Valizle Kaçtı

İstanbul'da 5 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, çaldıklarını valize koydu
Hırsızların valizle kaçtığı anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da farklı ilçelerden hırsızlık yapan şüpheliler Şişli'de yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da farklı ilçelerde 5 hırsızlık olayına karışan 2 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Hırsızlık için belirledikleri adrese motosikletle gelen şüphelilerin valizle olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Bakırköy, Esenyurt ve Ümraniye'de 11-24 Ocak tarihleri arasında ikisi girişimde kalan 5 hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ilk girdikleri Beşiktaş'taki evden lüks marka 2 kol saati, 4 pırlanta yüzük, pırlanta bilezik, 6 pırlanta kolye, lüks marka 3 kalem, 200 Kanada doları ile içerisinde pasaportların bulunduğu kasayı çaldığı belirlendi. Bakırköy'de iki ayrı adreste hırsızlığa teşebbüs eden şüphelilerin, daha sonra Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan Ziraat Bankası'ndan para çeken şahsın aracına koyduğu 250 bin lirasını çaldıkları tespit edildi. Son hırsızlık olaylarının ise Ümraniye 19 Mayıs Caddesi'nde bir şahsın bankadan çektiği 7 bin 500 dolar, 2 bin lira ve cep telefonunu araç içerisinden çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Şili uyruklu Diego A.M.H. ve Claudio P.Z.G. 'yi 25 Ocak tarihinde Şişli'de yakalayarak gözaltına aldı.
2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı
Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 bin 59 dolar, 610 euro, 150 Brezilya riyali, 20 bin pesos, 3 bin 850 lira, 6 kolye, kolye ucu ve bileklik, 11 saat ve 3 gram esrar ele geçirildi. Polisin ele geçirdikleri arasında yer alan 3 kolye ucunun Beşiktaş'ta meydana gelen hırsızlık olayında çaldıkları belirlendi. Emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan zanlıların, hırsızlık için belirledikleri adrese motosikletle geldikleri anlar çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletle gelen hırsızlardan biri evin önünden beklerken, diğerinin binaya doğru gittiği ve elinde valizle geri döndüğü görülüyor.
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