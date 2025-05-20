Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında saat 23.36'da deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı denizin 8.16 kilometre derinliğinde yaşanırken, çevre illerde de hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmediğini belirtti.

20.05.2025 23:35
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Megakent son olarak akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi. Rasathane, depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 14.9 olduğunu belirtti.

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

VALİ GÜL: BİR OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞTİR

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

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Son Dakika 3.Sayfa Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Journalist:
    Bu Kandilli neden çok geç paylaşıyor? Her yer paylaşıyor sonra Kandilli paylaşıyor. Kandilli uyuyor mu????? 224 2 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    kıyamet alametlerinin küçükleri hepsi çıktı çıkıyor kimse ibret almıyor ders çıkaran yok... 132 47 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    kaynana damatla evli kadınlar Tiktok ta her yer yasaklı yerler olmuş deprem olmasında ne olsun 52 12 Yanıtla
  • Gürkan mazı:
    beylikdüzü hissetti vurdu geçti 60 3 Yanıtla
  • Mert Temelli:
    Allah beterinden saklasın 61 1 Yanıtla
  • Bahattin Yanardag:
    insanlar kötüleşiyor kimse ders almıyor 45 5 Yanıtla
  • kerimbayram2442:
    2.3 saniye sürdü 4 şiddetinde 30 3 Yanıtla
  • selami inel:
    Silkeledi geçti Esenyurt 19 1 Yanıtla
  • hr6bpgxqpk:
    rabbim bizleri korusun???? 16 0 Yanıtla
  • 341256:
    geldi geçti vurdu geçti bu gidişle yıkar geçer biz nedeyiz acaba? 16 0 Yanıtla
  • pbqyscgz8j:
    ya bu evlere güveneceğiz ya bu diyardan gideceğiz ama nasıl gideceğiz bu fakirlikle ölüm bile fakirin dostu omuş yeyin zenginler mıçana kadr yeyin 8 2 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Yeter beee... mındar ettin hayatı.. bizim istedik sanki gelelim diye şu dünyaya 3 4 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    İstanbul da en güvenli ilçe Beykoz parası olan Beykoz a kaçıyor. 100 m2 hisseli yere 14 milyon dediler fiyatlar tavan yapmış durumda Beykoz da 0 2 Yanıtla
  • Se272749:
    Japonya'da 7 şiddetinde deprem oluyor adamlar biyerlere tutunuyor yaslanıyor deprem bitince normal rutin hayatlarına devam ediyor. ve ülkenin tamamı dinsiz.Bizde ne tedbir nede her hangibir mudahale var.Bizimakıllılar yok kıyamet alameti yok Günhanlar yok tiktok bu akılla iyi bile ayakta kalıyoruz 1 0 Yanıtla
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