İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Megakent son olarak akşam saatlerinde bir kez daha sallandı.
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'ye 23,63 kilometre uzaklıkta saat 23.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 8.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.
Kandilli Rasathanesi'den de açıklama geldi. Rasathane, depremin büyüklüğünün 4.2, derinliğinin 14.9 olduğunu belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi: "AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
Öte yandan deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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