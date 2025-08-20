İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi

20.08.2025 20:05
İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Saat 20.08'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu belirtildi. Deprem denizin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ayrıntılar geliyor...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serdengeçti:
    akp başımızda olduğu sürece Ne deprem biter ne de felaketler yüce yaradan bizi uyarıyor 10 22 Yanıtla
    Ferudun Bozkurt:
    ??akp le ne alaka ya düşünceye bak 2 0
  • kara7522:
    Allah korusun 11 1 Yanıtla
  • Melih Özke:
    serdengeçti denen arkadaş sen ne yapıyorsun sen kafayı yemişsin Aslan parçası 1 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    serdengecti Efendimiz sav diyorki : nasilsaniz oyle yonetilirsiniz . ulkenin cogunlugu akp gibi o yuzden is sadece hukumette bitmiyor ve ikinci bir hadis ahir zamanda depremler seller kuraklik bir suru dogal afetler gelecegini soylemis bize zaten Fahri Kainat Efendimiz sav 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
