İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.
İstanbul'da akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Saat 20.08'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi Silivri açıkları olduğu belirtildi. Deprem denizin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)