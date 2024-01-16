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İstanbul'da 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar didik didik aranırken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubeleri ve Özel Harekat ekipleri de denetimlere katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamalarda narkotik köpeği de araçlardaki aramalara yardımcı oldu.

16.01.2024 - 21:34,
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İstanbul'da 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Uygulamalar sırasında narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardımcı oldu.

İstanbul\'da \'huzur\' uygulaması gerçekleştirildi
Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi - Son Dakika


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