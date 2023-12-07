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Ailesi, 8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttu - Son Dakika
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Ailesi, 8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttu

İstanbul Küçükçekmece'de bir aile 8 yaşındaki çocuklarını İETT otobüsünde unuttu. Diğer yolcuların fark edip ekiplere haber vermesi üzerine devreye giren ekipler, otobüste unutulan çocuğu ailesine teslim etti.

07.12.2023 - 14:33,  Güncelleme: 15:55
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İstanbul Küçükçekmece'de bir aile küçük çocuğunu İETT otobüsünde unuttu. Çocuğun tek olduğunun fark edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de bir aile çocuğunu otobüste unuttu

ÇOCUĞU OTOBÜSTE UNUTUP İNDİLER

1 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda 8 yaşındaki Yusuf A. isimli çocuk ailesiyle birlikte Esenler otogarında 76O Avcılar-Otogar hattında çalışan İETT otobüsüne bindi. Koltuğa oturan küçük çocuk bir süre sonra uyudu. İETT Otobüsü İkitelli durağına geldiğinde küçük çocuğun ailesi küçük çocuğu otobüste bırakarak indi. Aile bir süre sonra çocuklarını otobüste unuttuklarını fark ederek telaşlandılar.

İstanbul Küçükçekmece'de bir aile çocuğunu otobüste unuttu

TELEFONA SARILIP POLİSİ ARADILAR

Diğer yolcuların çocuğun otobüste tek olduğunu ve uyuduğunu fark edilmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri küçük çocuğu alarak emniyete götürdü. Polis ekipleri ailesine ulaşarak haber verdi. Ailesi emniyete gelerek çocuklarını teslim aldı.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İETT, Aile, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ailesi, 8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesi, 8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttu - Son Dakika
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