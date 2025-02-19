İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

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İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kentteki trafik yoğunluğu yüzde 90'nın üzerine çıktı. İlerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

19.02.2025 16:45
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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı saat 16.00 sıralarında şiddetini arttırdı.

İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bir çok ilçe beyaza bürünürken, trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

İLERLEYEMEYİNCE ARAÇLARINI YOL KENARLARINA ÇEKTİLER

Öte yandan, bazı sürücüler kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle Hasdal Yolu'nda ilerleme kat edemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

YÜZDE 90'A ULAŞTI

Trafik yoğunluğu saat 17:30 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı
İstanbul\'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90\'a ulaştı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cihan Işık:
    Aylardır son dakika haberleri her gün kar yağışı var diye kimse kış lastiği takmıyor olacağı buydu 13 3 Yanıtla
  • Onur Yılmaz:
    başkanım yine harika çalışıyor daha cb olacak kendisi 2 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Trafiğe çıkmayın diye o kadarı uyarı geldi. 2 0 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    Ekrem tatilde mi yine 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    millette salaklık sabah 1 hafta önceden uyardılar dünde ihtiyaç olmadığı taktirde şahsi araçla çıkmayın diyorlar bizzim millet kaşınıyor iyi olmuş 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
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