İstanbul\'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90\'a ulaştı

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı saat 16.00 sıralarında şiddetini arttırdı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bir çok ilçe beyaza bürünürken, trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İLERLEYEMEYİNCE ARAÇLARINI YOL KENARLARINA ÇEKTİLER

Öte yandan, bazı sürücüler kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle Hasdal Yolu'nda ilerleme kat edemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.

YÜZDE 90'A ULAŞTI

Trafik yoğunluğu saat 17:30 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.