İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı saat 16.00 sıralarında şiddetini arttırdı.
Bir çok ilçe beyaza bürünürken, trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi. Cevizlibağ'da da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Öte yandan, bazı sürücüler kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Yoğun yağış nedeniyle Hasdal Yolu'nda ilerleme kat edemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekmek zorunda kaldı.
Trafik yoğunluğu saat 17:30 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da hayat durma noktasında! Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)