İstanbul'da kent ormanında yangın

Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor. İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınlarda 81 yaşındaki yatalak hasta evinde hayatını kaybetti. Bir yangın haberi de megakent İstanbul'dan geldi.

KENT ORMANI YANIYOR

Sultangazi kent ormanı da alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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