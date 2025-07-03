Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor. İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangınlarda 81 yaşındaki yatalak hasta evinde hayatını kaybetti. Bir yangın haberi de megakent İstanbul'dan geldi.
Sultangazi kent ormanı da alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da kent ormanında yangın - Son Dakika
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