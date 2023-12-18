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İstanbul'da Metrobüste Uyuşturucu Hazırlayan 3 Kadın Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Metrobüste Uyuşturucu Hazırlayan 3 Kadın Yakalandı

İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. Narkotik polisi harekete geçerek 3 kadını evlerinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

İstanbul\'da Metrobüste Uyuşturucu Hazırlayan 3 Kadın Yakalandı
18.12.2023 - 10:00,
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İstanbul'da metrobüse binen 3 genç kadın, iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladıkları anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen narkotik polisi, 3 kadını evine düzenlediği operasyonla yakaladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 kadın emniyete götürüldü.

İstanbul'da metrobüse binen 3 kadın, seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı. Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

Metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınların Ceren A., Melike D. ve Yaren A. olduğu tespit edildi. Kadınların adreslerini de belirleyen narkotik polisi, Esenyurt'taki evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 kadın yakalanırken, evlerinde ise bir süre arama yapıldı. Aramaların ardından yakalanan 3 kadın, gözaltına alındı.

Metrobüste uyuşturucu hazırdılar

Emniyette ifadesi alınan Ceren A.'ya "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ceren A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Görüntülerdeki diğer iki kadın olan Melike D. ve Yaren A.'ya da "Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandırmaya özendirmek" suçlarından adli işlem yapıldı.

Adli kontrole serbest kaldılar

Melike D. ve Yaren A. sevk edildikleri adliyeye çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Operasyon, Narkotik, İstanbul, Son Dakika

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